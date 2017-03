Reed & Mackay kündigt neue globale Partnerschaft an

London (ots/PRNewswire) -REED & MACKAY - ein internationaler Travel-Management-Anbieter,gab heute die Schaffung einer neuen globalen Partnerschaft bekannt.Mit Wirkung zum 1. April 2017 wird Reed & Mackay mithilfe einerGruppe ausgewählter Geschäftsreiseanbieter, die als Partner von Reed& Mackay agieren werden, seine Präsenz ausbauen. Jeder dieserAnbieter bringt einen reichen Erfahrungsschatz und profundesReisewissen aus seinem jeweiligen regionalen Markt mit.Fred Stratford, CEO von Reed & Mackay, sagt: "Wir sind hocherfreutüber die Möglichkeiten, die sich aus dieser Entwicklung für unsereKunden ergeben werden. Alle Partner sind für ihren unübertroffenenService auf ihrem jeweiligen regionalen Markt bekannt, und dieserwird das weltweite Angebot, das wir unseren aktuellen und zukünftigenKunden bieten, fortan noch verbessern."Zur weiteren Unterstützung der globalen Partnerschaft hat Reed &Mackay Chris Truss als neuen International Development Directorernannt."Chris Truss besitzt einen großen Wissensfundus im BereichGeschäftsreisen und umfangreiche Erfahrung auf internationaler Ebene.Er bereichert Reed & Mackay mit seinem überaus nützlichen Know-how,das für unseren Plan, die Beziehungen zu unseren Partnern zuentwickeln und unsere internationale Präsenz auszubauen, vonunschätzbarem Wert sein wird", so Stratford.Die Ankündigung läutet die nächste Etappe der Strategie von Reed &Mackay ein und folgt auf eine Investition von Inflexion, einemPrivate-Equity-Unternehmen. Diese Investition hat die Expansion durchdie Eröffnung firmeneigener Niederlassungen und Übernahmen im NahenOsten und Nordamerika vorangetrieben."Dies ist ein äußerst bedeutender Meilenstein für Reed & Mackayund unsere globalen Partner. Wir werden uns ganz der Zusammenarbeitwidmen, um uns zu entwickeln und zu wachsen, damit wir unserehrgeiziges globales Ziel realisieren können, der besteTravel-Management-Anbieter auf allen internationalen Märkten zusein", so Stratford.Über Reed & MackayReed & Mackay wurde 1962 im Herzen der City of London als Anbietervon Geschäfts- und Urlaubsreisen für vielbeschäftigte Geschäftsleutegegründet. 1988 positionierte sich das Unternehmen mit einemeindeutig definierten und abgegrenzten Serviceangebot neu alsSpezialist für Business-Travel-Management.Mit Fachkenntnis und branchenführender Technologie gewährleistetReed & Mackay einen herausragenden Service und eine erheblicheRentabilität.Reed & Mackay legt modernste Technologie in die Hände vonbemerkenswerten Menschen, um unschlagbare Ergebnisse zu liefern; dasUnternehmen ist in Bezug auf Service, Kostensenkung und SicherheitBranchenführer. Seit über zehn Jahren investiert das Unternehmen inseine patentrechtlich geschützte Technologie iQ und hilft damitStakeholdern in allen seinen Kundenorganisationen, ihre Zielemithilfe eines beeindruckenden Reisetool-Pakets - darunter einOnline-Buchungstool, eine App und eine Risikomanagement-Plattform fürReisen - zu erreichen.Reed & Mackay hat im Rahmen einer Partnerschaft mit denmarktführenden Reisemanagementunternehmen eine internationale Präsenzaufgebaut. Durch die Konsolidierung von Daten und einen einheitlichenService helfen sie Unternehmen, Kosten zu senken und dasReiseerlebnis rund um den Globus zu optimieren. Heute unterhält Reed& Mackay eine Kombination aus firmeneigenen Niederlassungen undPartnerbüros auf der ganzen Welt.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.reedmac.comReed & Mackay Travel LimitedNexus Place 25 Farringdon StreetLondon EC4A 4AFT +44-(0)-20-7246-3333F +44-(0)-20-7246-3255E reedmackay@reedmac.co.ukW http://www.reedmac.comOriginal-Content von: Reed & Mackay, übermittelt durch news aktuell