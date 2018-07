Redx Pharma: Es wird immer turbulenter!

Weitere Suchergebnisse zu "MMG":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Redx Pharma, die im Segment "Arzneimittel" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 25.07.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 8,25 GBP.Nach einem bewährten Schema haben wir Redx Pharma auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: Für Redx Pharma liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Redx Pharma vor. Aus Analystensicht erhält die Redx Pharma-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

