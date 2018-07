Redwood Capital: Aktienanalyse vom 07.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Redwood Capital, die im Segment "Regionalbanken" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 06.07.2018 mit 18,49 USD.

Wie Redwood Capital derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Redwood Capital. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Redwood Capital-RSI ist mit einer Ausprägung von 35,71 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 45,63, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Redwood Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 17,61 USD mit dem aktuellen Kurs (18,49 USD), ergibt sich eine Abweichung von +5 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (18,47 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,11 Prozent), somit erhält die Redwood Capital-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.