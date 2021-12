Redhill Biopharma-Aktie: Stürmische Zeiten!

Die Omikron-Variante des Coronavirus sorgt weiterhin für viel Unruhe an den Börsen und setzt vor allem all jenen Aktien zu, die damit direkt im Zusammenhang stehen. Das trifft auch auf das israelische Redhill Biopharma zu, welches unter anderem an Medikamenten zur Bekämpfung von akuten Erkrankungen arbeitet.

Derzeit laufen dazu entsprechende Studien und in Bezug auf Omikron gibt das Unternehmen sich optimistisch. Da ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



