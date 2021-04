Redhead Real Estate setzt auf Yardi Property Management Plattform

Mainz, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der Fee Manager aus Wuppertal verwaltet Kundenobjekte und eigenes Gewerbeimmobilienportfolio mit Cloud-basierter LösungGegründet im Jahr 2015, verwaltet die Readhead Real Estate heute über 1 Mio. m² Assets für Logistik- und Industrie in Deutschland. Das Unternehmen hat die cloudbasierte Plattform von Yardi gewählt, um Kundenobjekte zu verwalten.Für die Verwaltung der Gewerbeimmobilien wird Redhead Yardi® Voyager (https://www.yardi.de/products/yardi-voyager-commercial/) nutzen. Dies Lösung kombiniert das Property Management und die Buchhaltung mit Eigentums- und Finanzdaten. Zudem wird das Unternehmen Yardi® Procure to Pay (https://www.yardi.de/products/yardi-procure-to-pay/) einführen, eine zentralisierte Beschaffungslösung, die Lieferantenmanagement und Compliance, automatisierte Beschaffung sowie elektronische Rechnungsverarbeitung umfasst."Die Implementierung von Yardi markiert eindeutig einen Wendepunkt für unsere Organisation. Nachdem das Redhead-Team mehr als 12 Jahre erfolgreich mit Yardi auf Kunden-Lösungen gearbeitet hat, freut es sich nun außerordentlich, alle relevanten Objekt- und Buchhaltungsdaten in unserer eigenen, maßgeschneiderten Struktur einzurichten, zu verwalten und zu nutzen," sagt Martina Hellmann, Managing Director bei Redhead Real Estate."Wir sind sehr erfreut, Redhead als unseren neuesten Kunden in Deutschland begrüßen zu dürfen," sagt Neal Gemassmer, vice President of international bei Yardi®. "Dies ist ein weiterer Beweis für unser Engagement, Lösungen anzubieten, die den Anforderungen der lokalen Immobilienmärkte gerecht werden und freuen uns sehr, sie bei ihren Geschäfts- und Wachstumszielen unterstützen zu können."Erfahren Sie mehr darüber, wie Yardi® Kunden mit einer voll integrierten Plattform für das Immobilien- und Property Management in ganz Europa unterstützt. (https://www.yardi.de/products/yardi-commercial-suite/)Über Redhead Real EstateDie Redhead GmbH wurde in Oktober 2015 gegründet und ist spezialisiert auf Dienstleistungen für gewerblich genutzte Immobilien. Unsere über 20-jährige Expertise rund um Gewerbeimmobilien umfasst die Assetklassen Retail, Office und Industrial/Warehouse. Weitere Informationen finden Sie auf redhead-realestate.comÜber YardiYardi®, ein globales Technologieunternehmen, entwickelt und unterstützt branchenführende Investitions-, Asset- und Property-Management-Software und Apps für alle Arten und Größen von Immobilienunternehmen und Assetklassen. Yardi wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Santa Barbara, Kalifornien, USA. Yardi bedient Kunden weltweit und führt Niederlassungen in Australien, Asien, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika. Weitere Informationen finden Sie auf yardi.deLogo - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpgPressekontakt:Denis LitkeYardi Systems GmbH+49.6131.140.763Denis.Litke@Yardi.comOriginal-Content von: Yardi, übermittelt durch news aktuell