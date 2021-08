Redfin-Aktie -8 % nach Q2-Zahlen: Für Schnäppchenjäger jetzt einen Blick wert!

Weitere Suchergebnisse zu "Redfin":

Die Redfin-Aktie (WKN: A2DU22) ist ein weiteres dynamisches Opfer innerhalb der aktuellen Quartalsberichtssaison. Zum Ende der Woche hat die Aktie gemessen in Euro um ca. 8 % nachgegeben. Damit zeigt sich ein weiteres Mal, dass Wachstumsaktien derzeit häufig eher enttäuschen.

Aber sind die Quartalszahlen der Redfin-Aktie wirklich so schlecht gewesen? Eine absolut interessante Frage. Hier der Blick auf das Zahlenwerk und eine aktuelle Einschätzung, warum die Aktie für Schnäppchen- und vor allem für langfristig orientierte Renditejäger absolut interessant sein könnte.

Redfin-Aktie: Das Q2 im Blick!

Wie wir jetzt mit Blick auf die Redfin-Aktie feststellen können, konnte das Management eigentlich ein überaus starkes Wachstum hinlegen. Die Umsätze kletterten im Jahresvergleich um 121 % auf 471 Mio. US-Dollar. Mit einem dreistelligen Wachstum zeigt diese Immobilienaktie, dass eine wachstumsschwächere Zeit inzwischen wieder vorbei ist.

Mit einem operativen Ergebnis in Höhe von 88 Mio. US-Dollar konnte das Unternehmen diesen Wert um 90 % im Jahresvergleich steigern. Netto und unterm Strich ist man zwar mit einem Ergebnis von -27,9 Mio. US-Dollar nicht profitabel. Zugegebenermaßen hat sich das Ergebnis im Vergleich zu einem Vorjahreswert von -6,6 Mio. US-Dollar sogar verschlechtert. Allerdings: Für den frühen Stand der Wachstumsgeschichte ist das absolut nicht verkehrt.

Insgesamt geht es schließlich darum, konsequent weiter zu wachsen und das Angebot und die Plattform bekannter zu machen. Das Management der Redfin-Aktie weist im Quartalszahlenwerk schließlich darauf hin, dass man Immobilienverkäufern dabei geholfen habe, 82 Mio. US-Dollar zu sparen.

Auch für das dritte Quartal ist das Management zuversichtlich. So sollen die Umsätze innerhalb dieses Vierteljahres auf 530 bis 541 Mio. US-Dollar anwachsen. Das entspräche einem Plus im Jahresvergleich zwischen 124 und 128 %. Mit einem Nettoergebnis zwischen -20 und -34 Mio. US-Dollar bleibt die Redfin-Aktie in den roten Zahlen. Allerdings: Das Umsatzwachstum deutet auf eine intakte Wachstumsgeschichte hin.

Überaus interessant und mit Potenzial!

Die Redfin-Aktie finde ich persönlich überaus interessant und sie könnte langfristig orientiert eine Menge Potenzial besitzen. Auch das Unternehmen versucht schließlich, den Immobilienmarkt zu digitalisieren und für Käufer und vor allem Verkäufer zu vereinfachen. Sowie auch günstiger zu gestalten. Mit einem Marktanteil von 1,18 % im zweiten Quartal kratzt das Unternehmen jedoch erst an der Oberfläche dessen, was langfristig möglich erscheint.

Zudem kommt die Redfin-Aktie derzeit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,8 Mrd. US-Dollar, was günstig sein könnte. Gemessen am letzten Quartalsumsatz liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis gerade einmal bei einem Wert von ca. 3,1. Für ein Umsatzwachstum von zuletzt deutlich 100 % ist erscheint mir persönlich das als preiswert.

Ich habe diese dynamische Wachstumsaktie daher weiterhin weit oben auf meiner Watchlist. Bei der Redfin-Aktie wittere ich jedenfalls eine günstige Aktie in einem größeren Milliardenmarkt. Insbesondere, wenn der Marktanteil ausgebaut werden kann, verspricht das jede Menge Potenzial.

Der Artikel Redfin-Aktie -8 % nach Q2-Zahlen: Für Schnäppchenjäger jetzt einen Blick wert! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Redfin.The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Redfin und empfiehlt die folgenden Optionen: Short August 2021 $65 Put auf Redfin.

Motley Fool Deutschland 2021