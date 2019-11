Reden lernen - Krasser geht es nicht! (FOTO)

Mörfelden-Walldorf (ots) -Der Presentation Rocket Day 2019. Zugegeben am 29.11. von 9 bis 18Uhr gibt es 11 Präsentationsexperten die Vorträge und Workshops zuden Themen Rhetorik, Stimme, Mindset, PowerPoint,Vertriebspräsentationen, Humor, Dramaturgie, Flipcharting undSelbstmarketing halten, außerdem können Teilnehmer ein 30-minütiges1zu1 Coaching mit einem Präsentationscoach buchen.Allein das bietet schon viel spannenden Inhalt für einen Tag, dochdie Veranstalter, die inflow Presentation Trend Academy und smaviconBest Business Presentations, setzen noch eines oben drauf.Ein Performance-Teilnehmer geht an diesem Tag drei Mal auf die großeBühne. Seinen ersten Vortrag hält er morgens vor 150 Teilnehmern.Nach seinem Auftritt gibt es unmittelbares, ungeschminktes Feedbackvom Publikum und ein Intensiv-Coaching, sowie eineFolienüberarbeitung der Präsentationsprofis von smavicon. Mittagstritt er wieder auf, bekommt Feedback, wird gecoacht und abends hälter den letzten Vortrag. Damit hat der Teilnehmer die Chance, seinenAuftritt an nur einem einzigen Tag um ein Vielfaches zu verbessern.Aktuell sind noch Plätze im Publikum zu haben. Der Rocket-Day lohntsich für alle, die vor Menschen sprechen, sei es als Selbständiger,Führungskraft, Vertriebsmitarbeiter, Marketingmitarbeiter oderSpeaker, Trainer und Coach. Das günstige Basisticket kostet 147,-EUR.Empfehlenswert ist auf jeden Fall das Premium Ticket für 227,-EUR unddas VIP-Ticket für 427,-EUR.Für alle, die sich nicht entscheiden können, es wird vorerst derletzte Presentation Rocket Day sein und damit die letzte Chancedieses coole Event zu erleben.Jetzt noch schnell ein Ticket sichern mit unserem 10% Rabatt-Code:"PRD2019MG10"Reden und präsentieren lernen innerhalb von nur einem einzigen Tag imHighspeed-Tempo.Krasser geht es wirklich nicht!Pressekontakt:Svenja SchlahtOnlinemarketing-Managerin06155 8444 22schlaht@smavicon.deOriginal-Content von: smavicon Best Business Presentations, übermittelt durch news aktuell