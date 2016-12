Reden ist Silber, Schweigen ist Lüge

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

über Dinge und Sachverhalte, die offensichtlich sind, braucht man in der Regel nicht viele Worte zu verlieren. Sie erklären sich quasi von selbst. Wäre es anders, wären sie nicht so eindeutig und auf der Hand liegend und kaum jemand würde sie verstehen. Doch sie sind ebenso glasklar wie leicht verständlich. Deshalb werden sie auch von jedem leicht als das erkannt, was sie sind: die Wahrheit. Ganz anders liegen die Dinge, wenn man uns eine neue „Wahrheit“ verkaufen will, die gar keine ist. Sie erklärt sich in der Regel nicht von selbst, sondern offenbart ihren auf Täuschung und Betrug aufbauenden Charakter immer wieder in einem Schwall von Worten, deren primäre Aufgabe es ist, zu verdecken statt zu erklären. Einen strahlend blauen Himmel zu beschreiben, bedarf es keiner großen Worte. Er erklärt und erschließt sich quasi von selbst. Doch wer einen grauen, verregneten und wolkenverhangenen Novembertag zu einem strahlenden Herbsttag umdeuten will, der wird zwangsläufig eine Menge verbaler Überzeugungsarbeit zu leisten haben. Ob sie gelingt, hängt nicht allein vom seinem sprachlichen Geschick ab. Entscheidend ist auch die geistige Frische des Zuhörenden. An dieser Frische scheint es uns Deutschen oftmals zu mangeln, denn nur zu oft akzeptieren wir widerspruchslos Erklärungen und Begründungen, die im Grunde gar keine sind.

Griechenland ist angeblich gerettet, unsere Renten sind sicher und kein Mensch ist illegal

Wie oft hat man uns in den vergangenen Jahren erzählen wollen, dass eine Lösung der griechischen Finanzprobleme in greifbare Nähe gerückt sei und wie oft wurden schon wenige Monate später neue Finanzhilfen fällig, weil die Rechnungen der europäischen Finanzakrobaten partout nicht aufgehen wollten? Dass unsere Renten sicher seien, diesen Satz will man auch seit Jahren in unseren Köpfen verankern. Und er ist nicht einmal vollkommen falsch. Eine Rente wird es sicher für uns alle irgendwann geben. Sie ist also gewiss nicht das Problem. Dennoch ist der bekannte Ausspruch streng genommen nur eine irreführende Halbwahrheit. Die weitaus wichtigere Hälfte wird leider unterschlagen. Wir wissen zwar, dass wir eine Rente bekommen werden und man rechnet uns sogar ihre voraussichtliche Höhe aus, doch was wir uns für diese Summe am Ende noch werden kaufen können, das steht vollkommen in den Sternen. Bei den Flüchtlingen ist es ähnlich. Kein Mensch ist illegal reden uns die Befürworter der offenen und ungeschützten Grenzen seit Monaten ein. Auch diese Aussage ist grundsätzlich wahr: Der Mensch an und für sich ist legal.

Feine Differenzierung statt plumper Propaganda

Seine Taten sind es aber nicht immer. Die Taten können sehr wohl und auch sehr schnell illegal werden und aus einem an und für sich legalen Menschen durch eine illegale Handlung einen Grenzübertreter, Einbrecher oder Mörder machen. Die schlechte Tat wird nicht dadurch gerechtfertigt oder gar geheilt, dass man dem Täter als Person eine grundsätzliche Legalität attestiert. Ich denke, auf diese Art von Vorurteilen können wir ebenso gut verzichten wie auf jene Vorurteile, die einzelnen oder ganzen Gruppen vorab negative Eigenschaften unterstellen wollen. Doch es scheint, als wären wir heute nicht mehr fähig, kleine und oftmals sehr feine Unterschiede als das wahrzunehmen, was sie sind: Nuancen, die uns Menschen von einander unterscheiden. Diese Nuancen mögen nicht groß sein, aber vorhanden und damit wirksam sind sie auf jeden Fall. Ich wünsche mir deshalb, dass in unsere Diskussionen wieder etwas mehr Würde und Aufrichtigkeit einkehren. Das Offensichtliche braucht sich nicht groß zu erklären. Eine Bereicherung ist eine Bereicherung und eine Gefahr ist und bleibt eine Gefahr, die man ernst nehmen sollte. Wer anderes behauptet und bewusst oder unbewusst, Wahrheiten sprachlich vernebelt und Gefahren verschweigt, der spielt letztlich mit der Zukunft unseres Landes und der in ihm lebenden Gesellschaft, denn wenn am Ende alles, was wir sagen, vollkommen beliebig ist, dann können wir auch gleich schweigen oder uns zumindest das höchst anstrengende Zuhören sparen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Gastbeitrag von Dr. Bernd Heim.

