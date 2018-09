Reden ist Gold - Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit brauchen Kommunikation - Präventionskampagne kommmitmensch gibt Tipps zur Kommunikation im Betrieb

Berlin (ots) - Im Betrieb hängt eine Steckdose lose aus der Wandund alle gehen daran vorbei. Der Kollege S. wird immer stiller undkeiner fragt, warum. Die Chefin will endlich etwas ändern und stelltihre Belegschaft vor vollendete Tatsachen. Drei Beispiele für eineversäumte oder missglückte Kommunikation. Aber wie könnte dasGespräch miteinander besser gelingen? Im Rahmen ihrerPräventionskampagne kommmitmensch geben Berufsgenossenschaften undUnfallkassen Tipps, wie Betriebe durch gute Kommunikation Sicherheitund Gesundheit voranbringen können.Ärger, unnötige Belastungen und Probleme in der Zusammenarbeithaben ihre Ursache oft in einem unbedachten Satz, einer fehlendenRückfrage oder einem unklaren Austausch. "Eine angespannte Atmosphäreoder Schweigen demotivieren und führen zu schlechter Stimmung. Dassind keine guten Voraussetzungen für eine produktiveArbeitsatmosphäre," sagt Gregor Doepke, Kommunikationschef derDeutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und Leiter der Kampagnekommmitmensch: "Aber es geht auch anders. Wer im Unternehmen eingutes Kommunikationsklima schaffen möchte, erhält in der neuenBroschüre der Kampagne kommmitmensch nützliche Tipps."Was gute Kommunikation braucht:- Transparenz: Die Betriebsleitung sollte regelmäßig überEntwicklungen im Unternehmen und Fragen zu Sicherheit undGesundheit informieren.- Verlässlichkeit: Nicht nur in Krisensituationen, sondern auch inder alltäglichen Kommunikation sind abgestimmte und bekannteKommunikationswege notwendig.- Räume schaffen: Auch der informelle Austausch der Beschäftigtenist wichtig. Dafür brauchen sie Räume und Ansprechpartner.- Augenhöhe: Führungskräfte sollten ein offenes Ohr haben für ihreMitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gleichzeitig ihreErwartungen klar formulieren und aktiv Rückmeldungen einfordern.- Aufmerksamkeit: Sicherheit und Gesundheit im Betrieb kann nurgelingen, wenn die Beschäftigten aufmerksam sind und ihre Ideeneinbringen.- Wertschätzung: Die Grundlagen eines höflichen Umgangs helfenauch im Betrieb: den Anderen ausreden lassen, aufmerksam zuhörenund nachfragen.Mehr Informationen zum Thema und eine Checkliste für denSelbsttest im Unternehmen finden Sie in der Broschüre "HandlungsfeldKommunikation - Durch eine gute Kommunikation Sicherheit undGesundheit voranbringen" unter http://ots.de/Mg30ia. Broschüren undPraxishilfen für alle Handlungsfelder finden Sie hier:https://www.kommmitmensch.de/toolbox/broschueren/#c1185Hintergrund: kommmitmenschkommmitmensch ist die bundesweite Präventionskampagne vonBerufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihrem SpitzenverbandDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Hintergrund ist, dassdie Zahl der Arbeitsunfälle in den vergangenen Jahren nicht mehrdeutlich gesunken ist. Um dem Ziel der Vision Zero, einer Welt ohneArbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen, weiter näher zukommen, brauchen wir deshalb einen ganzheitlichen Ansatz:kommmitmensch unterstützt Unternehmen und Bildungseinrichtungendabei, eine Präventionskultur zu entwickeln, in der Sicherheit undGesundheit Grundlage allen Handelns sind.Pressekontakt:Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) e.V.PressestelleStefan BoltzE-Mail: stefan.boltz@dguv.deTel.: 030-130011410Glinkastr. 4010117 BerlinOriginal-Content von: Präventionskampagne kommmitmensch, übermittelt durch news aktuell