Rede an die Nation von US-Präsident Donald Trump zur Strategie für den Einsatz in Afghanistan, Dienstag, 22. August 2017, 11.45 Uhr

Bonn (ots) - Nach ausgiebigen Konsultationen mit seinen Beraternwill US-Präsident Donald Trump am Montag (Dienstag, 03.00 Uhr MESZ)auf dem Militärstützpunkt Fort Myer in Virginia seine Strategie fürden Einsatz in Afghanistan vorstellen. In seiner Rede an die Nationwerde er erläutern, wie der 2001 gestartete Einsatz weitergehen soll,teilt das Weiße Haus mit. Vergangene Woche hatte Trump in Camp Daviddie zuständigen Minister und seine Berater für Nationale Sicherheitzusammengerufen, um letzte Hand an die neue Strategie anzulegen. ZurDiskussion standen mehrere Modelle, die von einer deutlichenAufstockung der US-Truppen bis zu einem vollständigen Rückzugreichen. phoenix beschäftigt sich ab 11.45 Uhr ausgiebig mit derUS-amerikanischen Afghanistan-Strategie. Moderatorin Mareike Bokernspricht außerdem mit Jürgen Hardt (CDU), außenpolitischer Sprecher imBundestag, über die Unberechenbarkeit von Trumps Außenpolitik.Der US-Militäreinsatz in Afghanistan hatte in Folge derTerroranschläge vom 11. September 2001 begonnen. Die Nato beendeteihren Kampfeinsatz im Dezember 2014 und setzte danach die Mission"Resolute Support" in Gang, deren Schwerpunkt die Ausbildung undUnterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte ist.