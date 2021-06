Reddit WallStreetBets: Interesse an Petco-Aktie!

Petco Health and Wellness Company Inc. (NASDAQ:WOOF) hat sich zu Clean Energy Fuels Corp. (NASDAQ:CLNE), Corsair Gaming Inc. (NASDAQ:CRSR) und AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC) gesellt, die das größte Interesse im Reddit-Forum r/WallStreetBets erfahren.

Was geschah

Clean Energy Fuels blieb die meistdiskutierte Aktie im Forum mit 2.337 Erwähnungen in den letzten 24 Stunden, wie Daten von Quiver Quantitative zeigten.

Der Videospiel-Hardware-Hersteller Corsair Gaming und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung