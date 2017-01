Redaktionsnetzwerk Deutschland: Henry Hübchen: Schminken ist auch für Männer Pflicht

Hannover (ots) - Henry Hübchen ist nicht frei von Eitelkeit. Voreinem TV-Termin begibt er sich auf jeden Fall in die Maske: "Frauen,die hundert Jahre jünger sind als ich, kriegen die Haare und allesgemacht. Ein Mann wird wie ein armer Tropf danebengesetzt. Das istunfair", sagte der Schauspieler dem RedaktionsNetzwerk Deutschland(RND, Sonnabendausgaben).Laufe dann die Kamera, halte er keinesfalls "opportunistisch dieKlappe". "Ich bin ein Querulant", so der 69-Jährige gegenüber demRND. Allerdings: "Ein großer Held bin ich auch nicht, manchmal zieheich den Schwanz ein." Vor der Volksarmee etwa habe er sich in jungenJahren gedrückt. "Ich bin kein Verweigerer, sondern einDrückeberger."Pressekontakt:Redaktionsnetzwerk DeutschlandDirk SchmalerTelefon: 0511 / 54 53 80 16dirk.schmaler@rnd-news.deOriginal-Content von: Redaktionsnetzwerk Deutschland, übermittelt durch news aktuell