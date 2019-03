Red Herring benennt Nexford University als Top 100-Innovator für Technologie

Finanztrends Video zu



Washington (ots/PRNewswire) - Nexford University, dieOnline-Universität der nächsten Generation, gab heute bekannt, dasssie für ihren innovativen Einsatz von Technologie, einschließlichDatenwissenschaft und künstliche Intelligenz (KI), um den Zugang zuBildung für Lernende auf der ganzen Welt zu verbessern, in die engereAuswahl für den prestigeträchtige Red Herring Top 100 NorthAmerica-Award aufgenommen wurde.Die in Washington DC ansässige Nexford University(http://www.nexford.org/?utm_source=pr&utm_medium=direct) nutztTechnologie, um eine größere soziale und wirtschaftliche Mobilität zuermöglichen und den Lernenden Zugang zu einer qualitativhochwertigen, erschwinglichen Bildung mit dynamischenSchulungsmethoden zu geben, die sie auf die globale Arbeitsweltvorbereitet. Um in die engere Wahl zu gelangen, musste Nexford zweirigorose Bewertungsrunden absolvieren und ist nun die einzigeUniversität in der 25-jährigen Geschichte des Awards, der es gelungenist, bis in die Short-List vorzudringen.Der Red Herring Top 100 North America-Award zeichnet dieinnovativsten Technologieunternehmen aus Hunderten von Unternehmen inganz Nordamerika aus. Die Bewertung erfolgt nach den Kriteriendisruptive und technologische Auswirkungen, Wirksamkeitsnachweis,Wachstumsrate und gesellschaftlicher Mehrwert."Das Nexford in die engere Auswahl als Top-Innovator fürTechnologie kommt, bestätigt unseren einzigartigen Ansatz fürHochschulbildung, der von Datenwissenschaft und kreativemSoftware-Engineering getragen wird. Die Art und Weise, wie wirTechnologie einsetzen, ermöglicht den Lernenden, auf einen globalenLehrplan zuzugreifen, sich mit Gleichgesinnten und Dozenten inVerbindung zu setzen und ihre Kenntnisse in der Praxis zu vertiefen",sagt Nexfords Chief Technology Officer Paul Coleman.Alex Vieux, Publisher und CEO von Red Herring, erklärt: "DiesesJahr war ausgesprochen lohnend, und zwar über alle Erwartungenhinaus. Es gibt so viele hervorragende Unternehmen, die wirklichinnovative und disruptive Produkte in Nordamerika generieren, und esist uns tatsächlich schwergefallen, das Bewerberfeld einzugrenzen unddie Finalisten auszuwählen. Nexford University zeigt großes Potenzialund verdient es daher, zur Endauswahl zu gehören".Dr. Sonal Minocha, Chief Partnerships Officer und Professorin fürManagement an der Nexford University erklärt: "Wir freuen uns, dassNexford für die innovative Art und Weise gewürdigt wird, in der wirintelligente Technologie und menschliche Kompetenz kombinieren, umeine Lernerfahrung der nächsten Generation zu schaffen".Sie führt weiter aus: "Das 100%-Online-Format ermöglicht Lernendeneine personalisierte, flexible und ansprechende Erfahrung. BeiNexford geht es zentral um die Vermittlung von Kompetenzen für dieechte Arbeitswelt, und wir sorgen dafür, dass sich unsere Absolventensouverän um die Stellen von morgen bewerben oder als Arbeitgeber derZukunft entwickeln können".Nexfords CTO Paul Coleman sagt: "Nexford wird weiterhin innovativmit Smart Technology arbeiten, und den Zugang zu erschwinglicherBildung für Lernende weltweit verbessern, damit diese ihre Karrierevorantreiben können".Nexford wird live vor einer Jury bei der im Mai in Kalifornienstattfindenden Schlussrunde der Awards präsentieren, auf deranschließend die Bekanntgabe des Siegers erfolgt. Zu den bisherigenPreisträgern gehören unter anderem Unternehmen wie Datanomic (vonOracle übernommen); Netbreeze (von Microsoft übernommen); und Waze(von Google übernommen).Foto: https://mma.prnewswire.com/media/831295/Nexford_University_Red_Herring_award.jpgKontaktinformationenAnna Johnstonajohnston@nexford.orgPressekontakt:+44(0)78-52-200695Original-Content von: Nexford University, übermittelt durch news aktuell