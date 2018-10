Red Hat Aktie: IBM schlägt zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Red Hat":

Wie am Montag bekannt wurde, wird der Softwarehersteller und Cloud-Anbieter künftig bei IBM ein neues Zuhause finden. Dabei geizt IBM nicht, sondern will satte 34 Milliarden USD für den Kauf zahlen. Dieser Betrag liegt etwa 60 Prozent über dem Börsenwert von Red Hat von letzter Woche. Die Reaktion an der Börse ließ nicht lange auf sich warten.

Ein Beitrag von Robert Sasse.