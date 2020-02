Red Hand Day 2020: Gegen den Missbrauch von Mädchen als Kindersoldatinnen

Duisburg (ots) - Einladung zur PressekonferenzSehr geehrte Damen und Herren,am 12. Februar erinnert der Internationale Tag gegen den Einsatz vonKindersoldat*innen (Red Hand Day) an das Schicksal von rund 250.000Minderjährigen, die weltweit in Kriegen und bewaffneten Konfliktenzwangsrekrutiert und zum Kämpfen gezwungen werden. In diesem Jahr richtet dasBündnis Kindersoldaten den Blick auf den bislang weitgehend unbeachtetenMissbrauch von Mädchen als Soldatinnen. Das Bündnis wird Daten und Fakten zumEinsatz dieser besonders verletzlichen Gruppe und Forderungen an die Politikpräsentieren.Hierzu laden wir Sie ein zu einer Pressekonferenz.Datum: Dienstag, 11. Februar 2020Uhrzeit: 11:00 Uhr Ort: Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40,10117 BerlinRaum: 3mit:Thomas Berthold, Kinderrechtsexperte von terre des hommes und Sprecher DeutschesBündnis Kindersoldaten und Frank Mischo, Kinderrechtsexperte der Kindernothilfeund Sprecher Deutsches Bündnis KindersoldatenÜber Ihr Kommen würden wir uns freuen.Für das Deutsche Bündnis Kindersoldatenmit freundlichen GrüßenMartin Bondzio, stellv. PressesprecherKindernothilfe Wolf-Christian Ramm, Pressesprecher terre des hommesPressekontakt:Martin Bondzio, stellv. PressesprecherMartin.Bondzio@kindernothilfe.deTel: 0203.7789-242Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/40844/4511148OTS: Kindernothilfe e.V.Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell