Red Electrica: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Red Electrica":

An der Börse notiert die Aktie Red Electrica am 24.07.2018, 09:04 Uhr, mit dem Kurs von 17,94 EUR. Die Aktie der Red Electrica wird dem Segment "Elektrische Dienstprogramme" zugeordnet.Unser Analystenteam hat Red Electrica auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Analysteneinschätzung: Red Electrica erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Red Electrica vor. Red Electrica erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

Weiterlesen...