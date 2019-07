Red Dot Design-Award: Studio Volpi erhält den Red Dot: Best of the Best-Award

Carnago, Italien (ots/PRNewswire) - In einem Wettbewerb mit mehrals 5500 Projekten gewann die italienische Designfirma Studio Volpi(http://www.studiovolpi.com/), die von Gianmario Volpi gegründetwurde und geleitet wird, zusammen mit Angelo Po Grandi Cucine(https://www.angelopo.com/it/) den renommierten Red Dot: Best of theBest (https://www.red-dot.org/project/acto-37401)-Award für denAct.o-Kombinationsofen.Dieser großartige Erfolg folgt auf zwei Red Dot ProductDesign-Awards (https://www.red-dot.org/), die 2019 von Studio Volpifür den Act.o-Kombinationsofen und Ventilatoren der Serie F vonBONECO (https://www.red-dot.org/project/boneco-f-series-37633)gewonnen wurden.Studio Volpi gewann zuvor 2018 einen "Red Dot" im Red Dot Award:Product Design für das Smart Car Seat R542-Projekt des chinesischenUnternehmens Max-inf(https://www.red-dot.org/project/smart-car-seat-r542-26348) und 2012für den Saeco-Verkaufsautomat "Carthego" (https://www.studiovolpi.com/it/insights/post/118/studio-volpi-al-red-dot-design-award-essen-de-2012). Die Anerkennung als "Red Dot: Best of the Best" ermöglicht esdem italienischen Unternehmen, sich in die weltweit führendenDesignunternehmen einzureihen.Während der Preisverleihung, die am 8. Juli im Aalto Theater inEssen, Deutschland, vor mehr als 1200 Gästen stattfand, überreichtender Gründer und CEO von Red Dot, Professor Peter Zec(https://www.red-dot.org/about-red-dot/peter-zec/) und Nils Toft(https://www.linkedin.com/in/nils-toft-54a4514/), Geschäftsführer vonDesignidea, den Preis an Glauca Vesperini(https://www.linkedin.com/in/glauca-vesperini-5145a619/), Brand- undMarketing-Manager von Angelo Po und an die Studio Volpi(http://www.studiovolpi.com/)-Vertreter Patrizio Cionfoli(https://www.linkedin.com/in/patrizio-cionfoli-94b2b91/) (DesignDirector), Massimo Battaglia(https://www.linkedin.com/in/maxbattaglia/) (Senior IndustrialDesigner) und Nikola Mitrovic(https://www.linkedin.com/in/nikola-mitrovic-140734a4/) (UIDesigner).In der Begründung der Jury heißt es: "Act.o fasziniert mit einerbis ins letzte Detail durchdachten Benutzeroberfläche. Dashochfunktionale Bedienfeld und der markante, ergonomisch gestalteteDrehknopf bieten einen neuen, direkten Ansatz für Interaktion. Diegesamte Oberfläche ist übersichtlich und unmittelbar verständlich.Act.o fördert Professionalität auf den ersten Blick und verleiht demArbeitsprozess in der Großküche Effizienz und Leichtigkeit."Gianmario Volpi(https://www.linkedin.com/in/gianmario-volpi-2990b09/), CEO, meintdazu: "Ich bin stolz auf diese Auszeichnung, denn wir konnten denMarkenwert eines so innovativen Unternehmens wie Angelo Po durchDesign, Innovation und Benutzererfahrung zum Ausdruck bringen.""Die Auszeichnung motiviert uns, unsere Mission fortzuführen,mithilfe leistungsstarker Geräte, die gleichzeitig elegant undfunktional sind, um ein unvergessliches kulinarisches Erlebnisbereitzustellen", ergänzt Massimo Aleardi(https://www.linkedin.com/in/massimo-aleardi-33738125), CEO vonAngelo Po.Informationen zu Studio VolpiStudio Volpi wurde 1994 gegründet und ist weltweiter Bezugspunktals ein führender Partner für Unternehmen, die eine erfolgreicheStrategie in jeder Phase des industriellen Prozesses umsetzenmöchten. Studio Volpi ist ein Experte für Designkonzepte, Technologieund Innovation, UX- und UI-Entwicklung, Branding und Kommunikation.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/950238/Act_o_Angelo_Po_Studio_Volpi.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/950239/Studio_Volpi_Logo.jpgPressekontakt:www.studiovolpi.cominfo@studiovolpi.com+390331985144Original-Content von: Studio Volpi, übermittelt durch news aktuell