Red Bull Soundclash 2019 - Bausa stellt sich jeder Konkurrenz (FOTO)

München (ots) -Mit dem Ende seiner fulminanten Show am Freitagabend beim Splash!,Deutschlands größtem und wichtigstem HipHop-Festival, lüftete Bausadas Geheimnis: Der Chart-Rekordhalter wird sich im Dezember beim RedBull Soundclash mit den Besten der Besten messen. Genre für Genre,Stil für Stil. Bereits jetzt stehen mit Juju, Azet & Zuna und RAFCamora starke musikalische Sparringspartner fest - weitere werdenfolgen. Tickets gibt es ab sofort auf redbullsoundclash.de.Dass Bausa zu den erfolgreichsten Rappern hierzulande zählt, istlängst klar. Acht Wochen an der Chartspitze mit "Was du Liebe nennst"machten ihn zum Superstar mit Diamant-Auszeichnung für mehr als eineMillion verkaufte Einheiten. Zwei weitere Gold-Singles mit "Casanova"und "Baron", zahllose Festivalauftritte, das gefeierte Mixtape"Powerbausa" und zuletzt "Fieber", das lang erwartete zweiteSoloalbum - Bausas noch junge Karriere ist gespickt mit Hits undTriumphen.Aber Bausa hat auch den Ruf eines musikalischen Ausnahmetalents,den er in einem völlig neuen Konzept des Red Bull Soundclashverteidigen wird: Um den Allrounder Bausa zu bezwingen, reicht keineinzelner Kontrahent, nicht einmal ein gegnerisches Team. Nein, infünf Runden wird Bausa auf immer neue Herausforderer treffen, aufKünstlerinnen und Künstler verschiedener Genres, Generationen undStyles. Dancehall oder Jazz, HipHop oder Pop? Lebende Legende oderder Hype der Stunde? Bausa stellt sich den Besten der Besten.Die ersten, die gegen Bausa in den Ring steigen werden, sind ausder Deutschrap-Königsklasse nicht wegzudenken: Juju hat mit SXTNGrenzen neu ausgelotet, ihr Solodebüt "Bling Bling" chartete im Juniauf Platz 3. RAF Camora hat mit "Palmen aus Plastik" den deutschenMainstream verändert und zählt zu den wichtigsten Vordenkern vonAfro-Trap und modernem Dancehall. Azet & Zuna von der KMN Gang, eineder erfolgreichsten Deutschrap-Crews, ergänzen den Red BullSoundclash mit einmaligen Beats und ordentlich PS. Weitere Namenverraten wir in den kommenden Wochen.Der Red Bull Soundclash 2019 wird ein kreatives, grenzenlosesGegen- und Miteinander auf internationalem Niveau. Tickets sind absofort für 24 EUR (inkl. aller Gebühren) auf redbullsoundclash.deerhältlich.Red Bull Soundclash "Alle gegen Bausa"10.12.2019 in der Schleyer-Halle, StuttgartEinlass 18:30 UhrBeginn 20:30 UhrFacebook-Event: https://www.facebook.com/events/349939172346802/www.redbullsoundclash.deDer Red Bull Soundclash ist weder ein typisches Battle noch einherkömmliches Konzert, sondern sorgt seit Jahren für denkwürdigeMomente, neue Musik und einmalige Kollaborationen auf zwei Bühnen.Künstler wie Sido, Haftbefehl, Samy Deluxe, Afrob, LGoony, Soufian,Kraftklub oder K.I.Z waren schon dabei und spielten um die Gunstvieler tausend Zuschauer.Nach der Warm-up-Runde mit ein paar Songs aus Bausas eigenemRepertoire wird es ernst - "Alle gegen Bausa": vier Runden, tausendMöglichkeiten, null Langeweile und ein phänomenales Finale.The Cover: Die erste Herausforderung. Beide Seiten coverndenselben fremden Song und interpretieren ihn neu.The Takeover: Bausa beginnt, seine Herausforderer übernehmen. Zweiangefangene Songs werden jeweils von der Gegenseite in einer eigenenVersion zu Ende gespielt.The Clash: Schlager oder EDM, Metal oder Reggae - alles geht, wennBausa und seine Herausforderer eigene Songs im völlig neuen Stilspielen.The Wildcard: Die letzte Runde vorm großen Finale bedeutetÜberraschungsgäste - beide Seiten holen sich Verstärkung für dieSongs ihrer Wahl auf die Bühne.Pressematerialen zum Download gibt es hier:https://bulldrive.redbull.com/fl/i7gxJtcQxkTrailer zum Red Bull Soundclash "Alle gegen Bausa":https://www.youtube.com/watch?v=jUN1U73Q--UPressekontakt:Die Marina: Marina Buzunashvilli, marina@diemarina.com, Tel.: 0157 39414 703Red Bull Deutschland: Rieke Edelhoff, rieke.edelhoff@redbull.com,Tel.: 0172 66 79 822Original-Content von: Red Bull Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell