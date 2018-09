Red Bull Dolomitenmann 2018: 2. Platz für Team Pure Encapsulations - BILD

Aufregender Kampf um die PodestplätzeGraz (ots) - Ein spannendes Rennen bis zum Schluss lieferte sichdas Team von Pure Encapsulations® bei der 31. Auflage des Red BullDolomitenmanns in Lienz. Das Siegerteam des Vorjahres konnte sich denausgezeichneten zweiten Platz holen und bezwang so zum wiederholtenMal den härtesten Teamwettbewerb der Welt.Der 31. Dolomitenmann lockte am 8. September 2018 wiederzahlreiche Spitzen-Athleten nach Lienz. Berglauf, Paragleiten,Mountainbiken und Wildwasserkajak - in diesen vier Disziplinen wurdeder Kampf um den Sieg beim härtesten Teamwettbewerb unter der Sonneausgefochten. Das Team Pure Encapsulations, das den Sieg im letztenJahr nach Hause holen konnte, ging mit Bergläufer Philip Götsch,Paragleiter Aaron Durogati, Mountainbiker Tony Longo und KajakerGerhard Schmid an den Start. Die Athleten, alle Profis in ihrerDisziplin, holten sich mit einer Gesamtzeit von 04:11:03 Stunden denhervorragenden 2. Platz und zeigten erneut ihr Können auf denanspruchsvollen Strecken.Zwtl.: Der WettkampfPünktlich um 10:00 Uhr startete der Wettstreit für das Team PureEncapsulations mit Bergläufer Philip Götsch am Lienzer Hauptplatz.Die Strecke auf das Kuhbodentörl zählt nicht nur wegen desberüchtigten Steilstücks am Goggsteig zu den schwierigsten Bergläufender Welt. Mit einer Zeit von 1:24:08 Stunden und 2.000 Höhenmeternauf 12 Kilometern lieferte sich Götsch mit den anderen Top-Athletenein Kopf-an-Kopf-Rennen und übergab am höchsten Punkt des Wettkampfsan Paragleiter Aaron Durogati. Nach der Zwischenlandung am Taxer Mooswar er bereits an zweiter Stelle und dem Führenden dicht auf denFersen. Nach einem schweißtreibenden Aufstieg zum nächstenAbflugpunkt konnte er mit einer Gesamtzeit von 29:14 Minuten alsZweiter im Dolomitenstadion einfliegen. Damit sicherte er sich denSieg in der Einzelwertung.Im stimmungsgeladenen Stadion übergab Durogati an MountainbikerTony Longo. Der diesjährige Alpentour-Trophy-Sieger konnte auf dem1.600 Höhenmetern umfassenden Anstieg bis zum Hochsteinkreuz denAbstand zum Führenden verringern. Aber auch beim Downhill über dieSki Alpin Herrenabfahrt mit durchschnittlich 26 % Gefälle ließ Longosein Bike laufen und übergab mit einer Zeit von 1:39:36 Stunden anden Teamleader und Kajaker Gerhard Schmid. Nach dem spektakulären7-Meter-Sprung ins kalte Wasser zeigte sich die Wildwasser-Streckewieder ungemütlich. Schmid kämpfte sich durch die aggressivenStromschnellen und landete nach einem kräftezehrenden Zielsprint samtKajak nach 38:03 Minuten am Lienzer Hauptplatz als Zweiter im Ziel.Damit war der zweite Platz für das Team Pure Encapsulations imTrockenen. Von der Kulisse und den begeisterten Zuschauermassenangespornt, ließen sich die Sportler im Zieleinlauf und bei derspäteren Siegerehrung gebührend feiern.Zwtl.: Über Pure Encapsulations®Pure Encapsulations® erzeugt seit mehr als 25 Jahren hochwertigeReinsubstanzen und gilt damit weltweit als Original bei purenMikronährstoffen. Das umfassende Produktsortiment aus maximalverträglichen Monopräparaten und ausgewogenen Nährstoff-Kombinationenwird weltweit erfolgreich eingesetzt. Frei von unnötigen Zusätzeneignen sich die Reinsubstanzen auch für sensible Personen. Mit zwölfder beliebtesten Sport-Produkte ist Pure Encapsulations® auch auf derKölner Liste® vertreten und bietet damit für Profi- und Hobbyathletengrößtmögliche Sicherheit in der Anwendung.[www.purecaps.net] (http://www.purecaps.net)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Presse: Helene Rauchegger+43 316 26 26 33-48presse@promedico.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17860/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: pro medico HandelsGmbH, übermittelt durch news aktuell