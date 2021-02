Tel Aviv, Israel und Raleigh, N.c. (ots/PRNewswire) - Basierend auf der Überprüfung nicht verblindeter Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten empfiehlt das "Data Safety and Monitoring Board" (DSMB) einstimmig die globale Phase-2/3-Studie mit oral verabreichtem Opaganib zur Behandlung von schwerem COVID-19 fortzusetzenOpaganib zielt auf eine menschliche Zellkomponente ab, die an der Virusreplikation beteiligt ist, von daher wird erwartet, dass es auch gegen neu auftretende Virusvarianten mit Mutationen im Spike-Protein wirksam istVorläufige US-amerikanischen Phase-2-Studie mit Opaganib (Studiendesign zielt nicht auf statistische Signifikanz) zeigten die Sicherheit und die Wirksamkeit über die wichtigsten primären und sekundären Endpunkte hinwegRedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (FRA: 2RH) ("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute bekannt, dass das unabhängige Data Safety Monitoring Board (DSMB) nach einer vorgezogenen Beurteilung der Futility ("futility review") einstimmig empfohlen hat, die globale Phase-2/3-Studie mit oral verabreichtem Opaganib[1] zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung fortzusetzen. Die Empfehlung des DSMB basiert auf einer Analyse nicht verblindeter Wirksamkeitsdaten der ersten 135 Patienten dieser Studie und Sicherheitsdaten der ersten 175 Patienten."Opaganib ist ein neuartiger, oral verabreichter Sphingosin-Kinase-2 (SK2)-Inhibitor mit nachgewiesener antiviraler, entzündungshemmender und antithrombotischer Aktivität. Die positive und einstimmige DSMB-Empfehlung ist ein bedeutender Meilenstein für den Fortschritt unseres Entwicklungsprogramms für die COVID-19-Krankheit. Zusammen mit den positiven Ergebnissen der Phase-2-Studie (https://www.redhillbio.com/RedHill/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=2432&PID=0&IID=19319) legt diese einstimmige DSMB-Empfehlung, die globale Phase-2/3-Studie fortzusetzen, nahe, dass wir sowohl aus Sicht der Sicherheit als auch der Wirksamkeit in die richtige Richtung gehen", sagte Mark L. Levitt, M.D., Ph.D., Medizinischer Direktor bei RedHill. "Dies ist eine besonders schwierige Zeit im Kampf gegen die Pandemie, da virale Mutationen die Infektionsraten erhöhen und sich auf viele Aspekte der gesellschaftlichen Reaktion auf die Pandemie auswirken. Der Bedarf an wirksamen Therapeutika ist klar. Der Wirkmechanismus von Opaganib zielt auf die menschliche Wirtszellkomponente SK2, die sowohl an der viralen Replikation innerhalb der Zelle als auch an nachgeschalteten Entzündungs-/Immunreaktionen beteiligt ist. Dies bedeutet, dass Opaganib seine Aktivität voraussichtlich unabhängig von den besorgniserregenden Mutationen im SARS-CoV-2-Spike-Protein beibehält. Diese Mutationen unterstreichen das Potenzial von SARS-CoV-2, eine Resistenz gegen direkte antivirale mAbs zu entwickeln und möglicherweise die Wirksamkeit von Impfstoffen zu beeinflussen. Dies ist ein wichtiger Vorteil von Opaganib angesichts der wachsenden Vielzahl von Virusstämmen und bietet das Versprechen einer dringend benötigten Behandlungsoption, um Patienten vom Sauerstoff und aus dem Krankenhaus zu holen."Diese positive Futility Review des DSMB, die darauf hindeutet, dass die globale Phase-2/3-Studie wie erwartet voranschreitet, ergänzt die positiven Topline-Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit aus der US-Phase-2-Studie, in der Opaganib eine größere Verbesserung bei der Verringerung des Sauerstoffbedarfs bis zum Ende der Behandlung an Tag 14 bei den wichtigsten primären und sekundären Wirksamkeitszielen zeigte, was mit der klinischen Verbesserung gemäß der Ordinalskala der Weltgesundheitsorganisation (WHO) korreliert. Die Phase-2-Daten zeigten auch keine wesentlichen Sicherheitsunterschiede zwischen der Opaganib- und der Placebo-Behandlungsgruppe - ein weiterer Beleg für die wachsende Sicherheitsdatenbank für Opaganib. Die vollständige Analyse der Phase-2-Daten, einschließlich Virus- und Entzündungs-Biomarker-Analysen, Baseline-Risikofaktoren und Standard-of-Care-Hintergrundtherapie-Stratifizierung, wird in den kommenden Wochen erwartet und soll zur Begutachtung vorgelegt werden.In Übereinstimmung mit der sich schnell entwickelnden klinischen Praxis und den Richtlinien für die Behandlung von hospitalisierten COVID-19-Patienten, die darauf abzielen, die Intubation der Patienten und die mechanische Beatmung zu minimieren, ist der primäre Endpunkt der globalen Phase-2/3-Studie nun der Anteil der Patienten, die bis Tag 14 Raumluft erreichen (und keine Sauerstoffergänzung mehr benötigen), der zuvor ein wichtiger sekundärer Endpunkt war. Die Intubation und mechanische Beatmung bleiben als sekundärer Endpunkt bestehen. Dementsprechend ist eine blinde Verkleinerung der Studie auf ca. 460 Patienten geplant. Es gibt ca. 30 Studienstandorte in 7 Ländern, wobei in den kommenden Tagen und Wochen weitere Standorte und Länder hinzukommen werden. Topline-Daten und potenzielle globale Anträge auf Notfallzulassung werden im zweiten Quartal 2021 erwartet.Informationen zu Opaganib (Yeliva®, ABC294640)Opaganib, eine neue chemische Substanz, ist ein proprietärer, "first-in-class", oral verabreichter, selektiver Sphingosinkinase-2 (SK2)-Inhibitor mit nachgewiesener doppelter entzündungshemmender und antiviraler Aktivität, der auf eine Wirtszellkomponente der Virusreplikation abzielt und möglicherweise das Risiko einer Virusresistenz minimiert. Opaganib hat auch Antikrebsaktivität gezeigt und kann auf mehrere onkologische, virale, entzündliche und gastrointestinale Indikationen abzielen.Opaganib erhielt von der US-Zulassungsbehörde FDA den Orphan-Drug-Status für die Behandlung des Gallengangskarzinoms und wird derzeit in einer Phase-2a-Studie bei fortgeschrittenem Gallengangskarzinom und in einer Phase-2-Studie bei Prostatakrebs untersucht. Opaganib wird auch zur Behandlung von COVID-19-Pneumonie in einer weltweiten Phase-2/3-Studie untersucht und hat in vorläufigen Topline-Daten einer Phase-2-Studie in den USA positive Sicherheits- und Wirksamkeitssignale gezeigt.Präklinische Daten haben entzündungshemmende, antivirale und antithrombotische Aktivitäten von Opaganib gezeigt, die das Potenzial haben, entzündliche Lungenerkrankungen wie Pneumonie zu verbessern und pulmonal-fibrotische Schäden abzuschwächen. Opaganib zeigte eine starke antivirale Aktivität gegen SARS-CoV-2, das Verursacher-Virus von COVID-19. Die Virusreplikation in einem in vitro-Modell des menschlichen Lungenbronchialgewebes wird vollständig gehemmt. Opaganib zeigte auch eine kleinere Blutgerinnsellänge, das Gewicht und den Gesamtthrombuswert in einem präklinischen Acquired Respiratory Distress Syndrome-Modell verringert. Präklinische in vivo-Studien[2] haben außerdem gezeigt, dass Opaganib die Todesrate bei Influenzavirusinfektionen senkt und die durch Pseudomonas aeruginosa verursachte Lungenverletzung verbessert, indem die IL-6- und TNF-alpha-Spiegel in bronchoalveolären Spülflüssigkeiten gesenkt werden.Opaganib, das ursprünglich von der US-amerikanischen Apogee Biotechnology Corp. entwickelt wurde, durchlief erfolgreich mehrere präklinische Studien mit Onkologie-, Entzündungs-, Verdauungstrakt- und Strahlenschutz-Modellen sowie eine klinische Studie der Phase 1 an Krebspatienten mit soliden Tumoren im fortgeschrittenen Stadium und eine zusätzliche Phase-1-Studie beim multiplen Myelom.Die Entwicklung von Opaganib wurde durch Zuschüsse und Verträge von US-Bundes- und Landesbehörden unterstützt, die an Apogee Biotechnology Corp. vergeben wurden, darunter vom NCI, der BARDA, dem US-Verteidigungsministerium und dem FDA Office of Orphan Products Development.Die laufenden Studien mit Opaganib sind auf www.ClinicalTrials.gov (http://www.clinicaltrials.gov/) registriert, einem webbasierten Dienst des US-amerikanischen National Institute of Health, der der Öffentlichkeit Zugang zu Informationen über öffentlich und privat unterstützte klinische Studien bietet.Informationen zu RedHill BiopharmaRedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ist ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich hauptsächlich auf Magen-Darm- und Infektionskrankheiten konzentriert. RedHill fördert die Magen-Darm-Medikamente Movantik® gegen opioidinduzierte Obstipation bei Erwachsenen[3], Talicia® zur Behandlung von Infektionen mit Helicobacter pylori (H. pylori) bei Erwachsenen[4] und Aemcolo® zur Behandlung von Reisedurchfall bei Erwachsenen[5]. Zu den wichtigsten klinischen Entwicklungsprogrammen von RedHill im Spätstadium gehören: (i) RHB-204, mit einer laufenden Phase-3-Studie zur Erkrankung der pulmonalen nichttuberkulösen Mykobakterien (NTM); (ii) Opaganib (Yeliva®), einem erstklassigen selektiven SK2-Inhibitor, der mehrere Indikationen mit einem Phase-2/3-Programm für COVID-19 und Phase-2-Studien für Prostatakrebs und Cholangiokarzinom im Gange; (iii) RHB-107 (Upamostat), ein Serin-Protease-Inhibitor mit geplanter Phase-2/3-Studie an symptomatischem COVID-19, der auf mehrere andere Krebs- und entzündliche gastrointestinale Erkrankungen abzielt; (iv) RHB-104 mit positiven Ergebnissen einer ersten Phase-3-Studie zur Morbus Crohn; (v) RHB-102 (Bekinda®) mit positiven Ergebnissen einer Phase-3-Studie zur akuten Gastroenteritis und Gastritis und positiven Ergebnissen einer Phase-2-Studie zur IBS-D; und (vi) RHB-106, ein verkapseltes Darmpräparat. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.redhillbio.com (http://www.redhillbio.com/) / https://twitter.com/RedHill_DE.HINWEIS: Diese Pressemitteilung, die der Einfachheit halber zur Verfügung gestellt wird, ist eine übersetzte Version der offiziellen Pressemitteilung, die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Für die vollständige Pressemitteilung in englischer Sprache, einschließlich des Haftungsausschlusses für zukunftsgerichtete Aussagen, besuchen Sie bitte: https://ir.redhillbio.com/press-releases.Unternehmenskontakt: Adi FrishChief Corporate & Kontakt für Medienvertreter (USA):Business Development OfficerRedHill Bryan GibbsVice PresidentFinnBiopharma+972-54-6543-112adi@redhillbio.com Partners+1 212 5292236bryan.gibbs@finnpartners.com[1] Opaganib ist ein sich in der Entwicklung befindendes Medikament, das kommerziell nicht verfügbar ist[2] Xia C. et al. Transient inhibition of sphingosine kinases confers protection to influenza A virus infected mice. Antiviral Res. 2018 Oct; 158:171-177. Ebenezer DL et al. Pseudomonas aeruginosa stimulates nuclear sphingosine-1-phosphate generation and epigenetic regulation of lung inflammatory injury. Thorax. 2019 Jun;74(6):579-591.[3] Vollständige Informationen zur Verschreibung von Movantik® (Naloxegol) sind verfügbar unter: www.Movantik.com (http://www.movantik.com/).[4] Vollständige Informationen zur Verschreibung von Talicia® (Omeprazol-Magnesium, Amoxicillin und Rifabutin) sind verfügbar unter: www.Talicia.com (http://www.talicia.com/).[5] Vollständige Informationen zur Verschreibung von Aemcolo® (Rifamycin) sind verfügbar unter: www.Aemcolo.com (http://www.aemcolo.com/).Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1334141/RedHill_Biopharma_Logo.jpgOriginal-Content von: RedHill Biopharma Ltd., übermittelt durch news aktuell