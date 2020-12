RedHill Biopharma erweitert uneingeschränkte nationale und regionale kommerzielle Abdeckung von Talicia® auf über 40 Millionen weitere Amerikaner

Tel Aviv, Israel und Raleigh, North Carolina (ots/PRNewswire) - Der uneingeschränkte Zugang zu Talicia® in den USA erstreckt sich nun auf über 70% der kommerziellen NutzungEtwa 35% der Amerikaner sind von H. pylori-Infektion, einem Karzinogen der Gruppe 1 und dem stärksten Risikofaktor für Magenkrebs betroffen. Mit der Ausrottung von H. pylori kann das Risiko von Magenkrebs um bis zu 75% reduziert werdenTalicia geht gegen die zunehmende Resistenz von H. pylori-Bakterien gegen häufig verwendete Antibiotika vorRedHill Biopharma Ltd. (https://www.redhillbio.com/RedHill/) (Nasdaq: RDHL) ("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Spezialunternehmen, gab heute bekannt, dass es die uneingeschränkte nationale und regionale kommerzielle Abdeckung von Talicia® (Omeprazolmagnesium, Amoxicillin und Rifabutin) [1] auf mehr als 40 Millionen weitere Amerikaner erhöht hat."Mit dieser zusätzlichen uneingeschränkten Abdeckung für mehr als 40 Millionen weitere Menschen steht Talicia nun für über 70% der kommerziellen Nutzung zur Verfügung. Diese uneingeschränkte kommerzielle Abdeckung von Talicia, die wir jetzt erreicht haben, übertrifft unsere Erwartungen in einem so frühen Stadium nach der Produkteinführung bei Weitem. Wir arbeiten weiterhin fleißig daran, die uneingeschränkte Abdeckung von Talicia zu erhöhen, um der suboptimalen Behandlung von H. pylori entgegenzuwirken", erklärte Rick Scruggs, Chief Commercial Officer bei RedHill. "Die Resistenz gegen Antibiotika ist ein Hauptproblem bei der Behandlung von H. pylori-Infektionen, und trotz der aktuellen Richtlinienempfehlungen des American College of Gastroenterology, die die Verwendung der effektivsten Erstbehandlung fordern, verschreiben Ärzte weiter Behandlungsschemata, die Antibiotika wie Clarithromycin enthalten, bei denen eine hohe Bakterienresistenz auftritt. Der erhöhte uneingeschränkte kommerzielle Zugang kann dazu beitragen, diese Dynamik zu ändern. Mehr als 167 Millionen Amerikaner haben jetzt Zugang zu Talicia."RedHill hat bereits angekündigt, Talicia als bevorzugte Marke in den nationalen Rezepturen von Prime Therapeutics, EnvisionRx und Express Scripts aufzulisten.Informationen zu Talicia (Omeprazolmagnesium, Amoxicillin und Rifabutin)Talicia ist die einzige Therapie auf Rifabutin-Basis, die für die Behandlung von H. pylori-Infektionen zugelassen ist. Sie wurde entwickelt, um gegen die hohe Resistenz von H. pylori-Bakterien gegen Clarithromycin-basierte Standardtherapien anzugehen. Die hohen Raten der H. pylori-Resistenz gegen Clarithromycin haben zu signifikanten Raten von Behandlungsversagen mit Clarithromycin-basierten Standardtherapien geführt und sind ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit, wie von der FDA und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den letzten Jahren unterstrichen wurde.Talicia ist eine neuartige All-in-One-Kapsel mit fester Dosis aus zwei Antibiotika (Amoxicillin und Rifabutin) und einem Protonenpumpenhemmer (PPI) (Omeprazol) zur oralen Einnahme. Im November 2019 wurde Talicia von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zur Behandlung von H. pylori-Infektionen bei Erwachsenen zugelassen. In der zentralen Phase-3-Studie zeigte Talicia eine 84% ige Ausrottung der H. pylori-Infektion in der Intent-to-Treat-Gruppe (ITT) im Vergleich zu 58% in der aktiven Kontrollgruppe (p=1%) waren Durchfall, Kopfschmerzen, Übelkeit, Bauchschmerzen, Chromaturie, Hautausschlag, Dyspepsie, Schmerzen in der Mundhöhle, Erbrechen und vulvovaginale Candidose. Für die vollständige Pressemitteilung in englischer Sprache, einschließlich des Haftungsausschlusses für zukunftsgerichtete Aussagen, besuchen Sie bitte: https://ir.redhillbio.com/press-releases [1] Talicia® (Omeprazolmagnesium, Amoxicillin und Rifabutin) Kapseln mit verzögerter Freisetzung von 10 mg/250 mg/12,5 mg sind zur Behandlung der Infektion mit Helicobacter pylori (H. pylori) bei Erwachsenen angezeigt. Für vollständige Verschreibungsinformationen siehe: www.Talicia.com (http://www.talicia.com/).[2] Definiert als PK-Population, die diejenigen Probanden in der ITT-Population umfasst, die bei Besuch 3 (ca. 13. Tag) das Vorhandensein eines Bestandteils der Prüfsubstanz nachgewiesen hatten oder bei denen >250 Stunden nach der letzten Dosis unentdeckte Werte festgestellt wurden.[3] Die entscheidende Phase-3-Studie mit Talicia® zeigte eine 84% ige Ausrottung der H. pylori-Infektion mit Talicia® vs. 58% in der aktiven Kontrollgruppe (ITT-Analyse, p