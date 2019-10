Recyclingfähigkeit: Kunststoffverpackungen müssen sich verändern - RecyclingCOMPASS vom Grünen Punkt bietet schnelle Hilfe (FOTO)

Köln/Düsseldorf (ots) -Recyclingfähigkeit von Verpackungen einfach ermittelt -Schnupperkurs auf der Messe K 2019 am Grüner-Punkt-Stand in Halle7-1, Stand A07 Höhere Recyclingquoten, bessere Recyclingfähigkeit vonVerpackungen sind Anforderungen einer nachhaltigenKreislaufwirtschaft. Seit kurzem gibt es ein Tool vom Grünen Punkt,das für Anwender einfach und schnell die Einstufung zurRecyclingfähigkeit von Verpackungen übernimmt: der RecyclingCOMPASS,wissenschaftlich basiert und doch verständlich und praxisnah.Besonders Kunststoffverpackungen stehen aktuell in deröffentlichen Kritik - der Grüne Punkt hilft dabei, dieRecyclingfähigkeit gerade solcher Verpackungen zu optimieren, mitaktiver Beratung zum Design for Recycling und innovativen Tools wiedem RecyclingCOMPASS. Informieren Sie sich an folgenden Tagen aufunserem Stand in Halle 7-1, Stand A07 - hier können Sie direkt mitunserer Unterstützung den Praxistest machen:16. - 18.10. und 21. - 22.10.2019jeweils von 10:30 - 12:00 Uhr und von 14:00 - 16:00 Uhr.Im ReyclingCOMPASS, der auch in englischer Fassung vorliegt,werden die zugrundeliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse desInstituts cyclos-HTP ständig aktualisiert. Der RecyclingCOMPASS istzudem kompatibel mit dem Mindeststandard Recyclingfähigkeit derZentralen Stelle Verpackungsregister. "Wir verstehen uns alsumfassender Dienstleister für unsere Kunden und sehen, dass Produktekünftig nur im Kreislauf geführt werden können, wenn sie entsprechendgestaltet sind. Da war die Entwicklung des RecyclingCOMPASS nurkonsequent und wird auch der Erwartungshaltung des Handels alsTreiber für die Bewertung der Recyclingfähigkeit gerecht", freut sichJörg Deppmeyer, Geschäftsführer Der Grüne Punkt, über die guteResonanz bei den Kunden.www.gruener-punkt.de/recyclingcompassAnsprechpartner: Norbert Völl, Tel.: 0 22 03 / 937-507Über die Gruppe mit dem Grünen Punkt:Die Unternehmen des Grünen Punkts sind als Dienstleister für dieerweiterte Produzentenverantwortung, als führenderSekundärrohstofflieferant für Kunststoffe und als Premium-Produzentvon Kunststoffrezyklaten der Lösungsanbieter für die Bedürfnisse derKreislaufwirtschaft. Die Der Grüne Punkt - Duales System DeutschlandGmbH (DSD) ist der Marktführer der dualen Systeme in Deutschland undsteht für intelligente Rücknahmesysteme sowie die Entwicklung undVermarktung innovativer Rezyklate und Dienstleistungen. Die SystecPlastics stellt an den Standorten Eisfeld und HörstelPremiumrezyklate der Marke Systalen für den internationalen Markther. Die Unternehmen sind in der DSD - Duales System Holding GmbH &Co. KG zusammengefasst.Weitere Informationen im Internet unter www.gruener-punkt.dePressekontakt:DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KGFrankfurter Strasse 720-726,51145 Köln (Porz-Eil)V.i.S.d.P.: Norbert Völl,pressestelle@gruener-punkt.de,www.gruener-punkt.deTel. 02203/937-507, Fax: 02203/937-191Original-Content von: DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell