RecyclingCOMPASS zeigt den Weg / Der Grüne Punkt stellt ein nutzerfreundliches digitales Werkzeug zur Einstufung der Recyclingfähigkeit vor (FOTO)

Köln (ots) -Kreislaufwirtschaft entwickelt sich zu einem der wichtigstenMegatrends: Statt Rohstoffe einmal zu nutzen und sie dann zuentsorgen, werden sie sich künftig im Kreislauf bewegen und immerwieder eingesetzt. Das geht nur, wenn die Produkte entsprechendgestaltet sind, Stichwort Design for Recycling (D4R).Um Hersteller insbesondere bei der recyclingfreundlichenGestaltung von Verpackungen zu unterstützen, hat der Grüne Punkt denRecyclingCOMPASS entwickelt. Das digitale Werkzeug gibt in wenigenSchritten eine erste Einstufung der Recyclingfähigkeit im deutschenSystem ab. "Damit wird es für unsere Kunden ganz einfacheinzuschätzen, wo sie bei Design for Recycling stehen", so JörgDeppmeyer, Geschäftsführer Der Grüne Punkt. "Einfacher geht es nicht.Unsere Expertinnen ergänzen dieses Angebot mit individuellen Analysenund der entsprechenden Beratung." Auch Workshops bietet der GrünePunkt an - vom Inhouse-Workshop bis zum Seminar vor Ort in Sortier-und Verwertungsanlagen überall in Deutschland. "Die Seminare sindregelmäßig ausgebucht - das zeigt den großen Bedarf bei diesemThema", sagt Deppmeyer.RecyclingCOMPASS gründlich getestet und ausgereiftEine Beta-Version des RecyclingCOMPASS haben seit Oktober 2018über 500 Kunden des Grünen Punkts getestet - darunter auch Großkundenmit einem umfangreichen Verpackungsportfolio. Die Resonanz: Das Toolist leicht verständlich, praxisnah und es liefert zuverlässig einbelastbares Ergebnis. Das Werkzeug erfüllt die anerkannten Standardsdes Instituts cyclos-HTP und der Zentralen StelleVerpackungsregister.Kunststoffverpackungen haben ein Imageproblem, denn sie lassensich teilweise deutlich schlechter recyceln als andere - das liegtauch an der Gestaltung und Zusammensetzung der Verpackungen. Ziel istes daher, den Werkstoff kreislauffähig zu machen, Ressourcen zusparen und Abfall zu vermeiden. "Das geht aber nur, wenn dieVerpackungen entsprechend gestaltet sind. Ohne recyclingfähigeVerpackungen schaffen wir die hohen Recyclingziele für Kunststoffnicht", betont Dr. Ina-Maria Becker, Sachverständige fürVerpackungsentsorgung und Expertin des Grünen Punkts für D4R.D4R als Mittel gegen das ImageproblemRecyclingfreundliche Kunststoffverpackungen, die imWirtschaftskreislauf verbleiben, anstatt verbrannt zu werden, könnenentscheidend dazu beitragen, das schlechte Image des Kunststoffs zukorrigieren. Auch der Handel fordert verbesserte Recyclingfähigkeitund entwickelt entsprechende Strategien. Für Hersteller ist esoffenbar gar nicht so einfach, die Recyclingfähigkeit ihrerVerpackungen einfach und dabei zuverlässig einzuschätzen. DerRecyclingCOMPASS ist dabei ein wichtiger digitaler Helfer - er zeigtmit dem Ergebnis dem Nutzer eine genaue Erläuterung des Ergebnissesan. Diese kann dem Anwender schon erste Hinweise für eine Optimierunggeben. Selbstverständlich werden die zugrundeliegenden Standardsständig aktualisiert, so wird der RecyclingCOMPASS Änderungen etwaden Mindeststandard der Zentralen Stelle Verpackungsregister sofortnachvollziehen."Natürlich gibt es Fälle, die man individuell betrachten muss,dann fordert das Tool zu einer Einzelfalluntersuchung auf", soChristina Schulz, Expertin für Design for Recycling (D4R) beim GrünenPunkt. Eine solche Analyse erfolgt dann über das Institut cyclos-HTP,mit dem der Grüne Punkt seit fünf Jahren als Partner engzusammenarbeitet. "Das Ergebnis ist ein Zertifikat von einemunabhängigen Sachverständigen mit einer genauen prozentualen Angabeder Recyclingfähigkeit und Optimierungsvorschlägen. Zudem weist dasZertifikat aus, für welche europäischen Länder die gleiche Bewertunggilt", erklärt Schulz. Gerade bei Verpackungsumstellungen oder fürdie meistverkauften Verpackungen ist eine solche vertiefte Bewertungsinnvoll.Der RecyclingCOMPASS deckt Verpackungen aus Kunststoff undMetallen sowie faserbasierte Verpackungen ab - eine Besonderheit imVergleich zu anderen Angeboten. Eine weitere Ausbaustufe sieht dieErweiterung der Ergebnisse auf andere europäische Länder vor sowieeine vollständige Bewertung auch für Verpackungen aus Glas.Mehr Informationen zum RecyclingCOMPASS unterwww.gruener-punkt.de/recyclingcompassAnsprechpartner: Norbert Völl, Tel.: 0 22 03 / 937-507Über die Gruppe mit dem Grünen Punkt: Die Unternehmen des GrünenPunkts sind als Dienstleister für die erweiterteProduzentenverantwortung, als führender Sekundärrohstofflieferant fürKunststoffe und als Premium-Produzent von Kunststoffrezyklaten derLösungsanbieter für die Bedürfnisse der Kreislaufwirtschaft. Die Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (DSD) ist der Marktführer der dualen Systeme in Deutschland und steht für intelligente Rücknahmesysteme sowie die Entwicklung und Vermarktung innovativer Rezyklate und Dienstleistungen. Die Systec Plastics stellt an den Standorten Eisfeld und Hörstel Premiumrezyklate der Marke Systalen für den internationalen Markt her. Die Unternehmen sind in der DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG zusammengefasst.