Recruitment Plattform JobTeaser sammelt 50 Millionen Euro ein

Paris/Köln (ots) - JobTeaser, die führende Recruitment Plattformfür Studierende und Absolventen in Europa, erhält einemillionenschwere Finanzierung vom Investmentfond Highland Europe, umsich weiter in Deutschland zu etablieren. JobTeaser will dieberufliche Orientierung sowie den Eintritt von Studenten undAbsolventen in den Arbeitsmarkt effizienter gestalten. Das Start-upbringt auf seiner Online-Plattform Studierende und Berufseinsteigermit Unternehmen zusammen und liefert damit Lösungsansätze, um inZeiten des Fachkräftemangels frühzeitig und gezielt, den Kontakt zupassenden High Potentials herzustellen.Mit 2,5 Millionen Studierenden und Hochschulabsolventen, 70.000Unternehmen und 600 Hochschulen und Universitäten in 19 europäischenLändern, ist JobTeaser heute führend in Europa. Allein in Deutschlandsind bereits mehr als 100 Hochschulen auf der Plattform vertreten.Mit der Finanzierung von 50 Millionen Euro treibt das stark wachsendeStart-up die Weiterentwicklung seines Ökosystems weiter voran underweitert das Netzwerk aus Hochschuleinrichtungen und Studenten,Berufsberatern und Recruitern."Das Investment gibt uns die Möglichkeit, einen weiteren wichtigenSchritt für den Aufbau eines für alle erfolgreichen Ökosystemsumzusetzen. Es ist uns gelungen, innerhalb von zehn Jahren der ersteAnsprechpartner für Absolventen, Unternehmen und Universitäten zuwerden. Wir haben heute eine einmalige Position in Europa, um dieBerufswahl und das Recruiting von Hochschulabsolventen zu verändern.Wir geben ihnen hierfür die Tools an die Hand, die sie bei derberuflichen Orientierung begleiten. Gleichzeitig geben wir denUniversitäten die Möglichkeit, die Eingliederung ihrer Studierendenund Alumni in die Arbeitswelt besser zu verfolgen und schaffen fürUnternehmen Möglichkeiten, sich an eine immer schnellere Weltanzupassen, indem sie das richtige Talent rekrutieren, ohne dabei nurauf den Hochschulabschluss zu achten", erklärt Adrien Ledoux, CEO undMitgründer von JobTeaser.Über JobTeaser2,5 Millionen Studierende und Absolventen haben das Career Centervon JobTeaser abonniert. Damit ist JobTeaser führend, wenn es um dieberufliche Orientierung und das Recruiting von Talenten geht.JobTeaser bringt Hochschulabsolventen, Unternehmen und CareerServices von Hochschulen und Universitäten auf einer Plattformzusammen. Durch ein Netzwerk von 70.000 Unternehmen begleitetJobTeaser Studierende und Alumni von über 600 Partnerhochschulen und-universitäten in Europa bei ihrer beruflichen Entwicklung. JobTeaserkonnte seit 2015 Finanzierungsmittel in Höhe von 68 Millionen Eurobeschaffen, ist in 19 europäischen Ländern präsent und beschäftigtüber 250 Mitarbeiter, die das Unternehmen täglich voranbringen.