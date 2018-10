Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

München (ots) - E-Mobilität, autonomes Fahren, Shared Mobility:Die Automobilbranche befindet sich in einem gewaltigenTransformationsprozess. Vor diesem Hintergrund lädt dieinternationale Managementberatung Bain & Company gemeinsam mitKooperationspartner Audi zum Recruiting-Event "Zugkraft: E-Mobility -Die Automobilindustrie unter Strom" ein. Für die Veranstaltung, dievom 29. bis 30. November 2018 in München und Ingolstadt stattfindet,können sich Universitätsstudentinnen und -studenten ab dem viertenBachelorsemester sowie Promovierende aller Ingenieurwissenschaftenund MINT-Fachrichtungen bewerben.Im Rahmen einer Fallstudie werden die Teilnehmer eine umfassendeStrategie zur Markteinführung eines rein elektrischen Autoserarbeiten. Bei der Präsentation der Ergebnisse haben sie dieGelegenheit, die Automobilexperten von Bain und Audi von ihrem Gespürfür aktuelle Branchentrends und Konsumentenbedürfnisse zu überzeugen."Diversität in unseren Beraterteams ist einer der Schlüssel zuunserem anhaltend überdurchschnittlichen Wachstum", erklärtBain-Partner Dominik Thielmann, zuständig für das Recruiting imdeutschsprachigen Raum. Mehr als ein Drittel der Beraterinnen undBerater bei Bain hat ein natur- oder ingenieurwissenschaftlichesStudium absolviert. Und er fügt hinzu: "Bei dieser Veranstaltungkönnen Studierende, die bislang kaum Berührungspunkte mit derinternationalen Consultingarbeit hatten, ihre analytischenFähigkeiten an einem hochaktuellen Fallbeispiel aus derAutomobilindustrie unter Beweis stellen."Bewerbungen noch bis zum 28. Oktober 2018 möglichNeben Fallstudie und Ergebnispräsentation erwartet dieTeilnehmerinnen und Teilnehmer eine exklusive Abendveranstaltung, inderen Rahmen sie sich mit Bain-Beratern unterschiedlichsterfachlicher Couleur austauschen und Kontakte knüpfen können. Einweiterer Höhepunkt ist am zweiten Tag eine Werksführung bei Audi inIngolstadt."Für den zukünftigen Markterfolg ist es für Automobilherstelleressenziell, Antworten sowohl auf die strengerenEmissionsanforderungen als auch die veränderten Kundenwünsche zufinden", betont Dr. Eric Zayer, Bain-Partner und Mitglied derAutomobil-Praxisgruppe. "Wir freuen uns deshalb besonders auf denregen Austausch mit den Teilnehmern und sind gespannt auf ihrekreativen und innovativen Denkansätze."Noch bis zum 28. Oktober 2018 ist es möglich, sich für dieVeranstaltung zu bewerben. Weitere Informationen zumBewerbungsprozess, zum Programm und zu den Ansprechpartnern gibt esunter: www.joinbain.de/zugkraft.Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitaler Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. ImZentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft desKunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neueWachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.Bain unterhält 57 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 8.000Mitarbeiter, 900 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bainunter: www.bain.de. Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing, BainInsights App.Pressekontakt:Leila Kunstmann-SeikBain & Company GermanyInc., Karlsplatz 180335 MünchenE-Mail: leila.kunstmann-seik@bain.comTel.: +49 (0)89 5123 1246Mobil: +49 (0)151 5801 1246Original-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell