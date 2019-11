Recruiting Community: #RC20 Festival mit neuem Namen und neuem Standort

Gütersloh (ots) - TERRITORY Embrace richtet zum dritten Mal das HR-Top-EventRecruiting Community Festival aus: nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen mitStar-Gästen wie Eckart von Hirschhausen, Richard David Precht und Jan Delaydreht sich in diesem Jahr am 06. und 07. Mai 2020, erstmals in Köln, alles umZuversicht und positive Geschichten.Unter dem Motto "SOAK UP THE SUN" widmet TERRITORY Embrace das #RC Festival demradikalen Optimismus in den Bereichen Employer Branding, Personalmarketing &Recruiting. Das Motto soll dazu anregen, Entwicklungen wie den Fachkräftemangeloder den War for Talents nicht als unlösbare Probleme anzusehen, sondernvielmehr als Chance, mutig voran zu gehen und neue Wege zu finden.Das Recruiting Community Festival 2020 überrascht mit vielen Neuerungen, allemvoran mit dem neuen Namen. "Eigentlich war der Namenswechsel längst überfällig,denn er beschreibt das, was das #RC Festival seit mehr als zwei Jahren ausmacht:zusammen über den Tellerrand schauen, diskutieren und innovative HR-Konzepteweiterentwickeln", erklärt Gero Hesse, Geschäftsführer von TERRITORY Embrace."Einen klassischen Fachkongress für Personalentscheider, wie es der RecruitingConvent ursprünglich einmal war, veranstalten wir schon lange nicht mehr."Darüber hinaus findet das #RC Festival erstmalig nicht mehr in Düsseldorf,sondern in der HALLE Tor 2 in Köln statt.Neben inspirierenden Keynotes von Achtsamkeits-Trainerin Sarah Desai,Poetry-Slammer Sebastian 23, "Sinnput-Geber" Nico Rose, überzeugt das RecruitingCommunity Festival mit einem grundlegend überarbeiteten Workshop-Konzept: Diefünf parallel stattfindenden Workshop-Streams widmen sich den HR-relevantenThemen dieses Mal Startup-, Mittelstand- und Konzern-spezifisch. Außerdem wirdes erstmalig einen Branchen-Stream geben: die Gesundheits- und Pflegebranche.Diese steht vor großen Herausforderungen, da Entwicklungen wie derFachkräftemangel hier besonders spürbar sind.Den Rahmen bildet auch im nächsten Jahr wieder ein festival-würdiges Ambientemit vielen spannenden Aktionen und einem musikalischen Live Act. Tickets undweitere Informationen finden Sie unter www.recruiting-community.de.Pressekontakt:Dominik Rammertrecruiting-community@territory.deOriginal-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell