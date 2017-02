Recruiting 2017: Welche guten Vorsätze Unternehmen jetzt umsetzen sollten (FOTO)

Eschborn (ots) -Gute Vorsätze für 2017 - drei Tipps aus der MonsterWorld-of-Work-Studie um Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten- Mitarbeiterempfehlungsprogramme lohnen sich: Eigene Beschäftigtesind relevante Quelle für neue Mitarbeiter- Gemeinsame Werte und Angebote zur Work-Life-Balance werden immerwichtigerDie aktuelle "World-of-Work-Studie" von Monster zeigt, wasUnternehmen sich vornehmen sollten - dann klappt's 2017 auch mit denMitarbeitern. Im Rahmen der von YouGov, einem internationalen Markt-und Meinungsforschungsinstitut, im Auftrag von Monster durchgeführtenStudie wurden 4.114 Arbeitnehmer sowie 458 Personalverantwortlicheund Recruiter aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland und denNiederlanden befragt.Vorsatz 1: Mitarbeiterempfehlungsprogramm aktualisierenEin attraktives Bonusprogramm für erfolgreichePersonalempfehlungen von Mitarbeitern sollte jedes Unternehmen haben- und von Zeit zu Zeit aktualisieren. Der Gutschein für die Kantineist vielleicht ein Anfang, aber keine echte Motivation, um sich nachneuen Kollegen umzusehen. Etwas mehr Anreiz kann sich lohnen:Schließlich geben 67 Prozent der in der World-of-Work-Studiebefragten HR-Experten in Deutschland an, dass die eigenenBeschäftigten die wichtigste Quelle für neue Mitarbeiter sind. Damitsind sie Spitzenreiter im Ländervergleich mit den anderen befragtenLändern. Allerdings liegen auch dort die Werte mit 55 Prozent inGroßbritannien und 42 Prozent in Frankreich recht hoch. DieNiederlande bilden mit 35 Prozent das Schlusslicht. Auch dieUmfrageergebnisse der deutschen Mitarbeiterbefragung zeigen, dass diedirekte Empfehlung der besten Freunde (27 Prozent), der Partner (26Prozent) und der ehemaligen Kollegen (22 Prozent) bei der Job-Wahlwichtig ist. Attraktive Boni, die jeder Mitarbeiter kennt, motivierendazu, die Augen offen zu halten. Was sind die beiden wichtigstenGründe für so ein Programm? "Für die Unternehmen geht die Rechnung injedem Fall auf, sie sparen bei der Personalsuche Zeit und Geld underhöhen die Chance, Mitarbeiter zu finden, die zur Unternehmenskulturpassen", erläutert Marc Irmisch-Petit, Vice President General ManagerCE bei Monster.Vorsatz 2: Wertvorstellungen deutlich machenApropos Unternehmenskultur: In Zukunft müssen sich Unternehmenmehr darauf konzentrieren, die Wertvorstellungen ihrer Mitarbeiternicht nur zu teilen, sondern diese auch richtig zu kommunizieren. 77Prozent der befragten deutschen Arbeitnehmer sind sich einig, dasssich Unternehmen darauf fokussieren müssen, ihre Wertvorstellungenmit denen der eigenen Mitarbeiter in Einklang zu bringen und sie klarzu vermitteln. Auch 70 Prozent der HR-Experten sind der Meinung, dasses zukünftig besonders wichtig sein wird, ein starkes soziales undökologisches Bewusstsein zu haben, das sich mit den Wertvorstellungender eigenen Belegschaft vereinbaren lässt. Die geeignete Plattformdafür ist die Unternehmenswebseite, 51 Prozent der Arbeitnehmer gabenan, sich bei der Jobsuche auf der Webseite der Unternehmen zuinformieren. Ein guter Grund, die Webseite einer kritischen Prüfungzu unterziehen und die Unternehmenswerte, sollten sie fünf Klicks unddrei Ebenen von der Einstiegsseite entfernt sein, etwas prominenterzu präsentieren. Auch sollten externe Plattformen oder Jobbörsen wiemonster.de genutzt werden, um Kandidaten möglichst "nah" zurStellensuche über die Unternehmenswerte aufzuklären: Stichwort"Unternehmensprofile". http://ots.de/HcYD7Vorsatz 3: Angebote zur Work-Life-Balance müssen auf dieTo-do-ListeZufriedene Mitarbeiter sind ein hohes Gut für jedes Unternehmen.Und die Antwort auf die Frage, was die Mitarbeiter zufrieden macht,erschöpft sich nicht nur in angemessenem Gehalt - obwohl dieser Punktbei den befragten Arbeitnehmern in Deutschland mit 58 Prozent immernoch an erster Stelle steht. Mit 36 Prozent liegt der Wunsch nachausgewogener Work-Life-Balance auf dem zweiten Platz. 41 Prozent derHR-Experten aus Deutschland sehen das ebenso und halten flexibleArbeitszeiten für besonders wichtig. Selbst an Kinderbetreuung imUnternehmen (20 Prozent) wird dabei noch gedacht.Folgen diesen Vorsätzen im neuen Jahr dann auch Taten, lässt sichdie grundsätzliche Zufriedenheit der Arbeitnehmer sicherlich erhöhen.Etwas Spielraum nach oben ist noch: Aktuell sind in Deutschland 49Prozent mit ihrer Arbeit zufrieden, 23 Prozent sind sogar sehrzufrieden. 17 Prozent sind weder zufrieden noch unzufrieden und 9Prozent beziehungsweise 2 Prozent sind unzufrieden oder sogar sehrunzufrieden. Besser liegen da nur die Niederländer, mit 56 Prozentzufriedenen und 24 Prozent sehr zufriedenen Arbeitnehmern.Wenn Sie an weitere Informationen zu unserer WoW-Studie 2016interessiert sind, besuchen Sie unsere Karriereberatung:http://ots.de/Dx44s*Über Monster World of Work:Die World of Work 2016 ist eine breit angelegte und repräsentativeStudie, die von Monster im Zeitraum vom 11.05.2016 bis 25.05.2016 inZusammenarbeit mit YouGov durchgeführt wurde. YouGov ist eininternationales Markt- und Meinungsforschungsinstitut ausGroßbritannien. Die 4.114 befragten Arbeitnehmer sind 18+ Jahre altund arbeiten in Voll- oder Teilzeit in Großbritannien, Frankreich,Deutschland und den Niederlanden. Die befragte Gruppe derArbeitnehmer besteht aus den drei Bevölkerungskohorten Millennials,Generation X und Baby Boomer. Die Ergebnisse wurden mit denEinschätzungen von 4.114 Arbeitgebern verglichen. 