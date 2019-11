Recruiter sind zuversichtlich - dennoch verschlechtern Übertreibungen und Fähigkeitslücken den Recruitingprozess

Eschborn (ots) - "State of the Recruiter": Globale Monster Umfrage ergibt, dassRecruiter auf der ganzen Welt ähnliche Herausforderungen haben, wenn sie sichauf Mitarbeiter der nächsten Generation vorbereiten.Personalentscheider sind zuversichtlich. Die Kandidatenqualität ist in Ordnung.Und dennoch haben Recruiter weltweit Probleme, Stellen zu besetzen, wie aus derUmfrage "State of the Recruiter"* von 2019 hervorgeht.95 Prozent der Recruiter sind zuversichtlich, den richtigen Kandidaten füroffene Stellen zu finden, und rund drei Viertel (77 Prozent global, 74 Prozentin Deutschland) halten die Kandidaten generell für qualitativ hochwertig. Trotzdieser positiven Aussagen und ungeachtet eines grundsätzlich großen Talentpoolsgeben 71 Prozent der Recruiter weltweit an, dass sie aufgrund fehlenderQualifikationen Schwierigkeiten haben, konkrete Positionen zu besetzen. InDeutschland haben sogar neun von zehn Befragte damit zu kämpfen. Auch wennKandidaten auf dem Papier gut aussehen, müssen die Recruiter häufig im Prozessihre Erwartungen anpassen und Kandidaten berücksichtigen, die nicht alle odereher wenige (70 Prozent) der erforderlichen Fähigkeiten vorweisen. Tatsächlichgaben sogar viele Recruiter (67 Prozent) an, dass die Kandidaten während desgesamten Einstellungsprozesses nur eigeschränkt ehrliche Angaben zu ihrenFähigkeiten machen. Dies sind einige der Erkenntnisse, die aus der jüngstenweltweiten Online-Umfrage unter mehr als 1.700 Recruitern hervorgegangen sind,die Monster durchgeführt hat, um zukünftig passende Kandidaten und Unternehmennoch besser zusammenzubringen.Während sich die Rekrutierungstechniken seit der letztjährigenState-of-the-Recruiter Umfrage nicht dramatisch geändert haben, kommt es zueiner Verschiebung. Sobald es um die Gen Z** geht, müssen die Recruiter ihreEinstellungsstrategien erneut anpassen. Um besser zu verstehen, wie man dieseGeneration erfolgreich rekrutiert, müssen Recruiter nur ihre Kollegen aus derMillennial-Generation suchen, die eher in der Lage sind, die nächste Generationvon Kandidaten zu rekrutieren.Die State-of-the-Recruiter-Umfrage ergab, dass Millennial-Recruiter*** imVergleich zu ihren Kollegen der Gen X und Baby Boomer Generation mehr Interessedaran haben, das Medium Video für die Mitarbeitersuche zu verwenden -einschließlich der Live-Befragung von Kandidaten per Videotelefonie (92 Prozentgegenüber 88 Prozent gegenüber 78 Prozent) Video-Stellenbeschreibungen (90Prozent gegenüber 85 Prozent gegenüber 70 Prozent) und Videobewerbungen vonKandidaten (91 Prozent gegenüber 84 Prozent gegenüber 73 Prozent).Darüber hinaus geben Millennial-Recruiter im Vergleich zu ihren Kollegen der GenX eher an, dass Social-Media-Werbung ein wirksames Rekrutierungsinstrument ist(79 Prozent gegenüber 66 Prozent), und verwenden Social-Media-Werbung immerhäufiger, um Kandidaten zu finden (41 Prozent gegenüber 34) Prozent). DieRecruiter verlassen sich auch weiterhin stark auf das persönliche Gespräch (46Prozent), um festzustellen, ob ein Kandidat die richtige Wahl ist. Es scheintjedoch einen Generationswechsel weg vom persönlichen Gespräch zu geben, bei demdie Millennial-Recruiter am wenigsten Wert auf das persönliche Gespräch legen(38 Prozent im Vergleich zu 52 Prozent für Gen X und 68 Prozent für BabyBoomers).Um nicht ganz ohne Kandidaten zu bleiben, reduziert die Mehrheit (55 Prozent)der befragten Recruiter aus Deutschland ihre Ansprüche und fokussiert sich aufKandidaten, die die "meisten" der notwendigen Qualifikationen besitzen, abernicht alle. Sie schließen diese Lücken dann nach der Einstellung: 34 Prozentüber In-house Trainings, 20 Prozent durch Teilnahme an Konferenzen etc., 19Prozent bezahlen Zertifizierungen und 23 Prozent für externe Weiterbildung."Angesichts des angespannten Arbeitsmarkts wird es für Unternehmen immerschwieriger, Talente zu finden und einzustellen, die über alle erforderlichenFähigkeiten verfügen und zu den spezifischen Anforderungen passen", sagte ScottGutz, Chief Executive Officer von Monster. "Weiterqualifizierung - auchUpskilling genannt - ist entscheidend, um nicht nur Top-Talente zu halten,sondern auch qualifizierte Kandidaten von Wettbewerbern anzuziehen. Unternehmenmüssen die Rolle der Weiterqualifizierung in ihrer eigenen Organisation neubewerten. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Recruiter über die Auswirkungennachdenken, die das zukünftige Qualifikationsdefizit über die Generationenhinweg hat. Vor allem die Millennials waren in den letzten zehn Jahren von derVeränderung ihrer Arbeitsplätze und Arbeitsumfelder betroffen, sodass sie sichnicht mehr auf ihre frühere Ausbildung verlassen können, um sich auf denzukünftigen Erfolg vorzubereiten. Wir wissen, wie wichtig es daher ist, dassUnternehmen wie Monster beide Seiten des Arbeitsmarktes verstehen, um beidenSeiten dabei zu helfen, passende Jobs und passende Mitarbeiter zu finden."Weitere Ergebnisse der Umfrage zum Stand der Personalsuche im Jahr 2019 sind:- Auf beiden Seiten mangelt es an Ehrlichkeit und Transparenz. Nurein Drittel der Recruiter ist der Meinung, dass die Kandidatenwährend des gesamten Einstellungsprozesses sehr ehrlich bzgl.ihrer Fähigkeiten sind. 85 Prozent sind sich einig, dassKandidaten in ihrem Lebenslauf bei der Selbsteinschätzung ihrerKompetenzen übertreiben. Millennial-Recruiter vertrauen denKandidaten eher. Von ihnen halten 41 Prozent die Kandidaten fürsehr ehrlich. Andererseits glauben sie eher als z.B. dieGen-X-Recruiter, dass Kandidaten bei ihren Kompetenzen imLebenslauf übertreiben (88 Prozent gegenüber 83 Prozent). Diedeutschen Teilnehmer gaben im Detail folgende Bewertungen: 83Prozent glauben, dass die Kandidaten überbreiten. Häufig gibt esunerklärte Brüche im Lebenslauf (80 Prozent), auch fragwürdigeSocial Media Profile (74 Prozent) und nur schwer erreichbareReferenzkontakte (66 Prozent) gehören zu den Nennungen.Mittlerweile gibt mehr als ein Drittel der Recruiter (35 Prozent) an, dass dieBewerber während des Bewerbungsprozesses nicht zufrieden sind, wenn sie nichterfahren, warum sie nicht weiterkommen. Gefragt, welche Faktoren die CandidateExperience negativ beeinflussen, antworteten die Recruiter aus Deutschland:Welches sind die wichtigsten Faktoren, die dazu beitragen, dass sich Kandidatenwährend der Arbeitssuche unglücklich fühlen? Wählen Sie Ihre Top-2 Faktoren.>Ihnen wurde nicht mitgeteilt, warum sie nicht die nächste Stufe imBewerbungsprozess erreichen (33%)>Unternehmen hat den Eingang der Bewerbung nicht bestätigt (30%)>Der Recruiter hat die Ablehnung nicht in einem angemessenen Zeitraumgesendet (30%)>Recruiter haben nach dem Vorstellungsgespräch nicht im angemessenenZeitraum reagiert (29%)>Ihnen wurde nicht gesagt, dass sie für zukünftige Gelegenheiten inBetracht gezogen werden (25%)>Recruiter hat sich in drei bis sechs Monaten nach Einstellung nichtnoch einmal gemeldet (21%)>Sonstiges (1%)- Flexibilität ist der Schlüssel. Fast die Hälfte der Kandidaten(45 Prozent) sucht nach Angaben der Recruiter mehr Flexibilitätbei den Arbeitszeiten. Während dies für die Kandidaten eineglobale Priorität darstellt, fühlen sich Personaler am stärkstengefordert, wenn es um Anschlussfragen zur Vereinbarkeit vonBeruf und Familie (38 Prozent), zum Arbeitszeitplan (28 Prozent)oder gehaltsspezifische Fragen (37 Prozent) geht. LautRecruitern belegen auch bezahlte Urlaube/Freizeit (35 Prozent)und Homeoffice (32 Prozent) Plätze ganz oben auf der Liste derUnternehmensleistungen, nach denen Bewerber am häufigstenAusschau halten. Interessanterweise geben mehr Recruiter der GenX an, dass sie sich herausgefordert fühlen, die Erwartungen andie Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben der Gen Z zuerfüllen, als die Millennial-Recruiter (30 Prozent gegenüber 25Prozent). Nordamerikanischen Recruitern zufolge suchenKandidaten am häufigsten nach Leistungen im Gesundheitswesen (50Prozent), während europäische Recruiter nachWeiterentwicklungsoptionen für ihre Karriere suchen (43Prozent).- Anpassung an die Belegschaft der nächsten Generation. Mit demEintritt von Gen Z in die globale Belegschaft müssen dieRecruiter ihre Einstellungsstrategien erneut anpassen und sichfür Gen Z-freundliche Ansätze wie SMS und soziale Medieneinsetzen. Recruiter sagen, dass E-Mail (40 Prozent) und sozialeMedien (33 Prozent) die effektivsten Kanäle für dieKommunikation mit der Gen Z sind. In Nordamerika sagen Recruiterjedoch eher, dass SMS-Nachrichten (38 Prozent gegenüber 23Prozent) effektiv sind im Vergleich zu Recruitern in Europa, diesagen, dass soziale Medien effektiver sind (38 Prozent gegenüber25 Prozent). Und im Vergleich zur HR-lern der Gen X stimmenMillennial-Recruiter (36 Prozent gegenüber 32 Prozent) darinüberein, dass Social Media der effektivste Kanal für dieKommunikation mit Kandidaten der Gen Z ist.Mit Bezug auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zeigten sich acht von zehnRecruiter aus Deutschland (82 Prozent) besorgt über eine mögliche Rezession inden nächsten zwei Jahren. Von diesen gaben 23 Prozent an, sehr besorgt zu sein."Damit Recruiter effektiv arbeiten können, muss sich die Branche weiterhin andie Bedürfnisse von Bewerbern und Arbeitgebern anpassen. 