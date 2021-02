Recruitee und Sympa schließen sich zusammen, um die Zukunft der HR-Technologie zu gestalten

Amsterdam (ots) -- Die Gruppe bietet führende Cloud-HR-Software-Tools für Unternehmen zur Unterstützung der Kernbereiche Personalwesen und Recruiting- Die Teams werden eng zusammenarbeiten und von Sympas Reichweite in den nordischen Ländern und Recruitees globaler Präsenz profitieren- PSG unterstützt die Gruppe als Mehrheitsaktionär, um die Entwicklung neuer Produkte zu fördern und organisches und anorganisches Wachstum zu finanzierenAmsterdam (ots) - Sympa, ein führender Anbieter von HR-Kernsoftware in den nordischen Ländern und Recruitee, ein führender Anbieter von Bewerbermanagement-Software in Mitteleuropa und den USA, vereinen sich zu einem erstklassigen Angebot an digitalen HR-Lösungen.Die Zusammenarbeit bringt die Softwarelösungen beider Unternehmen unter ein gemeinsames Dach und bietet Unternehmen eine vollständige Suite fortschrittlicher Tools zur Automatisierung von HR-Aufgaben und zur Erweiterung der Expertise von HR-Expert*innen. In Zukunft werden Kund*innen von dem erweiterten kombinierten Produktangebot profitieren, das aus einer führenden Plattform für Recruitment Software und einer umfassenden HR-Kernplattform besteht, sowie von der deutlich größeren geografischen Reichweite der Gruppe.Die neu entstandene Gruppe umfasst über 4000 Kund*innen in Europa und den USA und ein Team von über 250 Mitarbeiter*innen. Namhafte globale Marken wie Autobahn, Red Bull Media House, Innocent Drinks, Breitling, Oatly, BMW, Toyota, TNT, Dustin und Byggmax nutzen die Software heute, um die besten Talente zu gewinnen, effizienter einzustellen, die Entwicklung ihrer Mitarbeiter*innen zu fördern und intelligentere strategische Entscheidungen zu treffen.Keijo Karjalainen, CEO und Mitbegründer von Sympa, kommentiert: "Wir freuen uns, mit Recruitee, einem der führenden Anbieter von Bewerbermanagement-Software, zusammenzuarbeiten, um unseren Kund*innen eine umfassende Suite von Produkten anbieten zu können. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit den Teams von Recruitee und PSG sehr und können es kaum erwarten, diese starke Partnerschaft auf einer spannenden Reise fortzusetzen.""Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von PSG und Sympa, während wir in die nächste Phase unseres Wachstums eintreten. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unsere Vision, Unternehmen mit den bestmöglichen HR-Tools auszustatten. Mit PSG als Partner wollen wir eine globale Präsenz aufbauen und unsere Marktplatz-Integrationen verbessern", so Perry Oostdam, CEO und Mitgründer von Recruitee. CTO und Mitbegründer Pawel Smoczyk fügt hinzu: "Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die vor uns liegen, wenn wir unsere Produktpalette erweitern und weiterentwickeln und mit unserem wachsenden Pool an neuen und bestehenden Partnern im Bereich der HR-Software zusammenarbeiten."Kirsten ter Horst, HR-Leiterin bei FRISS - einem langjährigen Kunden beider Unternehmen: "Wir setzen beide Produkte erfolgreich ein und können uns vorstellen, wie diese natürlich zusammenpassen. Wir sind sehr gespannt auf die Kombination und die Möglichkeiten, die sie uns bieten wird."PSG, ein führendes Growth-Equity-Unternehmen, das Partnerschaften mit B2B-Softwareunternehmen eingeht, wird das Unternehmen als Mehrheitsaktionär unterstützen, nachdem es im Juli 2020 in Sympa investiert hat. Alfvén & Didrikson, ein aktiver, langfristiger Investor in nordische Unternehmen mit internationalem Wachstumspotenzial, behält seine Minderheitsbeteiligung, nachdem er 2016 erstmals in Sympa investiert hat.Die finanziellen Rahmenbedingungen der Partnerschaft wurden nicht bekannt gegeben.SympaSympa, gegründet 2005 und mit Hauptsitz in Helsinki, bietet eine vollständig anpassbare HR-Kernlösung und ist einer der am schnellsten wachsenden HR-Anbieter in den nordischen Ländern. Derzeit arbeitet Sympa mit mehr als 700 Organisationen zusammen, darunter renommierte Marken in Skandinavien, wie Oatly, BMW, Dustin und Byggmax, um die Entwicklung ihrer Mitarbeiter*innen zu fördern, effizienter zu arbeiten und intelligentere strategische Entscheidungen durch ihre vollständig digitale HR-Lösung zu treffen. Sympa hat außerdem eine der höchsten Kundenzufriedenheitsraten im Bereich HR-Technologie in Europa.Erfahren Sie mehr über die HR-Lösung und die Kund*innen von Sympa auf der Website des Unternehmens, www.sympa.comRecruiteeRecruitee mit Hauptsitz in Amsterdam ist ein Anbieter von cloudbasierter Bewerbermanagement-Software. Die digitalen Softwarelösungen des Unternehmens umfassen Jobbörsen-Integrationen, Talent Sourcing, Bewerber-Tracking, Pipeline-Automatisierung, Terminplanungs-Automatisierung und erweiterte Recruitment-Analysen. Seit der Gründung im Jahr 2015 ist Recruitee auf mehr als 3200 Kund*innen aus über 75 Ländern angewachsen, von denen die meisten aus den Kernmärkten Benelux, DACH, Großbritannien und den USA stammen.Um mehr über die Bewerbermanagement-Software von Recruitee zu erfahren, besuchen Sie www.recruitee.comPSGPSG ist eine Growth-Equity-Firma, die Partnerschaften mit führenden Software- und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen eingeht, um sie bei ihrem transformativen Wachstum zu unterstützen, strategische Chancen zu nutzen und starke Teams aufzubauen. Mit der Unterstützung von mehr als 65 Unternehmen und über 275 Add-on-Akquisitionen bringt PSG umfangreiche Investitionserfahrungen, tiefgreifende Expertise in Software und Technologie sowie ein starkes Engagement in der Zusammenarbeit mit Management-Teams mit. PSG wurde 2014 gegründet und operiert von Büros in Boston, Kansas City und London aus. Um mehr über PSG zu erfahren, besuchen Sie www.psgequity.comAlfvén & DidriksonAlfvén & Didrikson ist ein aktiver und langfristiger Unterstützer von leidenschaftlichen Unternehmer*innen und Teams mit internationalen Wachstumsambitionen. Seit 2010 hat das Alfvén & Didrikson-Team in schnell wachsende nordeuropäische Unternehmen wie Trustly, Quinyx, Mentimeter, Acast, Offerta, PE Accounting, Ftrack, Joint Academy, Transfer Galaxy, Airmee und Paligo investiert. Für weitere Informationen siehe www.alfvendidrikson.comPressekontakt:Fabian Zeitlerfabian.zeitler@piabo.netOriginal-Content von: Recruitee, übermittelt durch news aktuell