Recorded Future wappnet Verteidiger mit der umfassendsten Intelligenz, die für den Einsatz entwickelt wurde

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Boston (ots/PRNewswire) -Die neue Plattformversion stärkt die Funktionen zur Verhinderung von Markenmissbrauch, zur Erkennung kompromittierter Anmeldedaten, zur Visualisierung und Priorisierung von Bedrohungen und zur Verteidigung von AngriffsflächenRecorded Future (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3534382-1&h=1003273124&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3534382-1%26h%3D3423824192%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.recordedfuture.com%252F%26a%3DRecorded%2BFuture&a=Recorded+Future), das weltweit größte Intelligence-Unternehmen, kündigte heute eine wichtige neue Version seiner Cloud-basierten Intelligence Platform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3534382-1&h=4244947985&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3534382-1%26h%3D3842592310%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.recordedfuture.com%252Fplatform%26a%3DIntelligence%2BPlatform%2B&a=Intelligence+Platform) mit neuen Funktionen zur Aufdeckung und Beseitigung von Bedrohungen für Marken, Identitäten und Angriffsflächen von Unternehmen.Die Bedrohungen werden in der heutigen digitalen Welt immer schneller und konvergierender, und die Angreifer nutzen dies aus, indem sie schwache Ziele mit Cyber-, physischen, Desinformations- und sogar kinetischen Angriffen infiltrieren. Mit der neuesten Version seiner Intelligence Platform erweitert Recorded Future die umfassendste Abdeckung von Informationen über Feinde, deren Infrastruktur und Ziele und verschafft seinen Kunden die nötige Transparenz, um entscheidende Maßnahmen zur Störung von Feinden zu ergreifen.„Es war noch nie so schwierig wie heute, staatlichen und kriminellen Bedrohungsakteuren einen Schritt voraus zu sein. Mit der neuesten Version von Recorded Future verfügen Unternehmen über leistungsstarke neue Tools, um Markenmissbrauch zu verhindern, kompromittierte Anmeldedaten zu erkennen, Bedrohungen zu visualisieren und zu priorisieren sowie Angriffsflächen zu verteidigen." – Craig Adams, Chief Product & Engineering Officer, Recorded FutureInternetweite Überwachung von Markenbedrohungen in EchtzeitNur Recorded Future Brand Intelligence (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3534382-1&h=1100520456&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3534382-1%26h%3D2601563933%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.recordedfuture.com%252Fsolutions%252Fbrand-intelligence%252F%26a%3DBrand%2BIntelligence&a=Brand+Intelligence) nutzt massenhaftes maschinelles Lernen, um Bedrohungen für das Logo einer Marke, Tippfehler und bösartige Domains im Internet zu erkennen. Jetzt können Unternehmen vergangene und aktuelle Bedrohungen in Echtzeit mit neuen Funktionen überwachen, die Details zu den Bedrohungen aufzeigen und Playbooks für die Validierung und Reaktion auf die Ergebnisse bereitstellen. Neu ist auch die Erkennung von Logomissbrauch im Internet mit Zeichenerkennung, um Takedowns überall im Internet einzuleiten.Mehr als Multi-Faktor-AuthentifizierungMit über 10 Milliarden Identitäten und einer erweiterten Abdeckung von Quellen wie Malware-Logs, Datenlecks und Credential Harvesting hilft Recorded Future Identity Intelligence (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3534382-1&h=1788945810&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3534382-1%26h%3D4172249189%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.recordedfuture.com%252Fsolutions%252Fidentity-intelligence%252F%26a%3DIdentity%2BIntelligence&a=Identity+Intelligence) dabei, kompromittierte Identitäten in Echtzeit aufzuspüren, und bietet so eine zusätzliche Verteidigungsschicht über die Multi-Faktor-Authentifizierung hinaus. Darüber hinaus steigert Identity Intelligence die Effektivität von Identity Access Management (IAM)-Lösungen durch Integrationen, die Intelligenz in bestehende Prozesse und Workflows einfließen lassen.Schutz für eine wachsende AngriffsflächeEin proaktives Angriffsflächenmanagement ist von entscheidender Bedeutung, da die Cloud-Migration Unternehmen zunehmend einer neuen und komplexeren Angriffsfläche aussetzt. Recorded Future Attack Surface Intelligence (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3534382-1&h=1531715318&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3534382-1%26h%3D4059347719%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.recordedfuture.com%252Fsolutions%252Fattack-surface-intelligence%252F%26a%3DAttack%2BSurface%2BIntelligence&a=Attack+Surface+Intelligence) bietet eine einheitliche Sicht auf die externe Infrastruktur, wobei die risikoreichsten Anlagen auf der Grundlage von Schwachstellen, Fehlkonfigurationen und nicht richtlinienkonformen Anlagen für die Behebung priorisiert werden, und reduziert die Angriffsfläche eines Unternehmens.Visualisierung von Bedrohungen, die auf Organisationen und Regierungen abzielenMit Recorded Future Threat Intelligence (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3534382-1&h=538457814&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3534382-1%26h%3D1102267136%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.recordedfuture.com%252Fsolutions%252Fthreat-intelligence%252F%26a%3DThreat%2BIntelligence&a=Threat+Intelligence) können Unternehmen Bedrohungen interaktiv priorisieren und Gegner proaktiv jagen, bevor sie zu einem Ziel werden. Recorded Future priorisiert die Bedrohungsakteure und TTPs, die für jede Organisation spezifisch sind, bietet Einblicke in den Angriffslebenszyklus und das Verhalten der Angreifer, die auf die MITRE Heatmap abgestimmt sind, und stellt automatische Downloads für YARA- und Sigma-Regeln auf der Grundlage neu auftretender Bedrohungen zur Verfügung, so dass Sicherheitsteams sofort handeln können.Fordern Sie eine Demo der Recorded Future Intelligence Plattform an:https://go.recordedfuture.com/demo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3534382-1&h=3402264486&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3534382-1%26h%3D302185744%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgo.recordedfuture.com%252Fdemo%26a%3Dgo.recordedfuture.com%252Fdemo&a=go.recordedfuture.com%2Fdemo)Informationen zu Recorded FutureRecorded Future ist das größte Nachrichtendienstunternehmen der Welt. Die Cloud-basierte Intelligence Platform von Recorded Future bietet die umfassendste Abdeckung von Gegnern, Infrastruktur und Zielen. Durch die Kombination von kontinuierlicher und flächendeckender automatischer Datenerfassung und -analyse mit menschlicher Analyse bietet Recorded Future Echtzeiteinblicke in die riesige digitale Landschaft und versetzt Kunden in die Lage, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um Angreifer zu stören und ihre Mitarbeiter, Systeme und Infrastrukturen zu schützen. Recorded Future hat seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über Niederlassungen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 1.400 Unternehmen und Regierungsorganisationen in über 60 Ländern zusammen. Erfahren Sie mehr unter recordedfuture.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/705622/Recorded_Future_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3534382-1&h=1962611269&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3534382-1%26h%3D368504544%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F705622%252FRecorded_Future_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F705622%252FRecorded_Future_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F705622%2FRecorded_Future_Logo.jpg)Pressekontakt:Olivia Francis,Global Communications,Recorded Future,media@recordedfuture.comOriginal-Content von: Recorded Future, übermittelt durch news aktuell