Recordati Industria Chimica E Farmaceutica SPA: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Recordati Industria Chimica E Farmaceutica SPA weist am 31.08.2018, 06:41 Uhr einen Kurs von 30,17 EUR an der Börse BrsaItaliana auf. Das Unternehmen wird unter "Arzneimittel" geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Recordati Industria Chimica E Farmaceutica SPA in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Recordati Industria Chimica E Farmaceutica SPA haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Recordati Industria Chimica E Farmaceutica SPA bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Recordati Industria Chimica E Farmaceutica SPA beläuft sich mittlerweile auf 31,12 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 30,1967 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,97 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 29,25 EUR. Somit ist die Aktie mit +3,24 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Recordati Industria Chimica E Farmaceutica SPA mit einer Rendite von -13,91 Prozent mehr als 34 Prozent darunter. Die "Biotech & Pharma"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 22,69 Prozent. Auch hier liegt Recordati Industria Chimica E Farmaceutica SPA mit 36,61 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.