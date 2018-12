Recon Wenyuan Cable: Was kann da noch kommen?

Per 29.11.2018 wird für die Aktie Recon Wenyuan Cable am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 3,74 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Recon Wenyuan Cable einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Recon Wenyuan Cable jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Recon Wenyuan Cable. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Recon Wenyuan Cable daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Recon Wenyuan Cable von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 46,91 ist die Aktie von Recon Wenyuan Cable auf Basis der heutigen Notierungen 37 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Electrical Equipment" (74,76) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Recon Wenyuan Cable konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Recon Wenyuan Cable auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.