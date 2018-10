Reckitt Benckiser: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Reckitt Benckiser weist am 07.10.2018, 19:21 Uhr einen Kurs von 6787,67 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Haushaltsprodukte" geführt.

Reckitt Benckiser haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Reckitt Benckiser-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 10 "Buy"-, 12 "Hold"- und 3 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (6910,48 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 1,8 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 6788 GBP), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Reckitt Benckiser eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Reckitt Benckiser heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 52,58 Punkten, zeigt also an, dass Reckitt Benckiser weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Reckitt Benckiser ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 43,28). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Zusammen erhält das Reckitt Benckiser-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

3. Fundamental: Reckitt Benckiser ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Consumer Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,78 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 24,86 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.