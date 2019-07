Rechtzeitig aufs Hundeherz hören / Frühzeitig diagnostiziert lassen sich Auswirkungen von Herzerkrankungen spürbar mildern (FOTO)

Bonn (ots) -Kleine Hunderassen werden im Durchschnitt älter als große. Aber esgibt Krankheiten, die kleine Hunde häufiger betreffen als ihregrößeren Artgenossen. Dazu gehören unter anderem Erkrankungen desHerzes. Eine frühe Diagnose ist wichtig.In der Summe treten Herzerkrankungen bei Hunden relativ häufigauf, nach aktuellem Wissensstand ist jeder zehnte Vierbeinerbetroffen. Wenn erste Symptome auftreten, ist die Herzerkrankungbereits weiter fortgeschritten. Dem Hundehalter fällt vielleicht auf,dass sein Liebling nicht mehr so aktiv ist wie gewohnt. Vielleichthechelt er auch mehr, hustet aus unerklärlichen Gründen oder frisstweniger. Bereits bedrohlich sind Ohnmachtsanfälle oder sichtbareAnsammlungen von Flüssigkeiten (Ödeme) in unteren Körperbereichen.Auch wenn nicht zwingend ein krankes Herz die Ursache für dieseVeränderungen ist, sollten beim Tierhalter alle Alarmglocken läuten.Ein Tierarztbesuch ist jetzt zwingend geboten.Doch eigentlich hat man bereits wertvolle Zeit verloren. Mitmoderner Diagnostik lassen sich Herzprobleme nämlich schon erkennen,bevor es zu sichtbaren Beeinträchtigungen kommt. Beim jährlichenGesundheitscheck etwa kann der Tierarzt Herz und Lunge abhören und imVerdachtsfall unverzüglich weiterführende Untersuchungen einleiten.Röntgen, Herzultraschall und EKG sind heute in vielen Arztpraxenmöglich. Es stehen zudem wirksame Medikamente zur Verfügung, die daskranke Herz entlasten. Frühzeitig verabreicht, führen diese zwarnicht zur Heilung, schieben aber die Symptome um bis zu 15 Monatehinaus. Das bedeutet für erkrankte Hunde, die meist schon etwas ältersind, gewonnene beschwerdefreie Lebenszeit.Kleinere Hunde wie Yorkshire Terrier oder Dackel leiden meist aneiner chronischen Klappenerkrankung. In der Mehrzahl der Fälle istdabei die sogenannte Mitralklappe krankhaft verändert(Mitralklappeninsuffizienz). Dann ist die Herzklappe verdickt undschließt nur noch unvollständig. Es kommt zum Rückfluss von Blut indie Gefäße und Organe. Im fortgeschrittenen Stadium führt das zueiner Vergrößerung von Vorhof und Herzkammer. Bei größeren Hunden wieDobermänner, Doggen oder Boxer ist eher der Herzmuskel betroffen.Dieser wird dünn und schwach und kann seine Pumpleistung nicht mehrerbringen. Die Krankheit wird dilatative Kardiomyopathie genannt.Ob groß oder klein, Herzerkrankungen lassen sich heute besserkontrollieren als früher. Speziell für das Tier entwickelteHerzmedikamente haben deutliche Fortschritte in der Behandlung dieserschwerwiegenden Erkrankung gebracht. Aber nicht nur Medikamentehelfen, auch der Tierhalter kann - vor allem bei einer frühenDiagnose - viel dazu beitragen, dass der vierbeinige Hausgenosselänger fit bleibt. Eine angepasste Ernährung hilft, den Körper mitallen wichtigen Nährstoffen und Vitaminen zu versorgen undbelastendes Übergewicht zu vermeiden. Kleinere Spaziergänge, die denPatienten nicht überfordern, halten den Hund ebenfalls fit.http://ots.de/UOI7bdPressekontakt:Abdruck Text und Foto (nur in Verbindung mit dieser Meldung)honorarfrei bei Quellenangabe.Weitere Informationen: Bundesverband für Tiergesundheit e.V.Dr. Sabine Schüller, Schwertberger Str. 14,53177 Bonn,Tel. 0228 / 31 82 96, E-Mail bft@bft-online.de, www.bft-online.deOriginal-Content von: Bundesverband für Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell