Rechtzeitig ans Kühlen denken / Außen-Klimaanlage bedarf einer WEG-Genehmigung (FOTO)

Berlin (ots) -Im Herbst und Winter befassen sich wahrscheinlich die wenigstenMenschen mit dem Thema Klimaanlage. Doch manchmal wäre das vielleichtratsam. Wenn nämlich ein Wohnungseigentümer eine solche Anlage an derHausfassade anbringen will, dann sollte er sich nach Information desInfodienstes Recht und Steuern der LBS rechtzeitig im Vorfeldmöglichst um eine einstimmige Zustimmung der Eigentümergemeinschaftbemühen. (Landgericht Frankfurt/Main, Aktenzeichen 2-13 S 186/14)Der Fall:Es war ein etwa 80 Zentimeter breiter, 60 Zentimeter hoher und 30Zentimeter tiefer Kasten, den ein Wohnungseigentümer unterhalb desDachfirsts anbringen wollte und der die ersehnte Klimaanlage fürseine Wohnung enthielt. Farblich setzte sich das Gerät nicht allzudeutlich von der Fassade ab. Eine qualifizierte Mehrheit derEigentümer stimmte der Anbringung zu, doch ein Betroffener tat dasnicht. Anschließend kam es zu einem Rechtsstreit darüber, ob es sichhier um eine bauliche Veränderung handle, die nur einstimmig hättegenehmigt werden können.Das Urteil:Die Richter gingen von einer ganz erheblichen optischenBeeinträchtigung des Gemeinschaftseigentums aus. Der Eingriff geheüber das zulässige Maß hinaus. Die Klimaanlage an der Fassade sei vonder Straßenseite des Hauses aus zu sehen. Deswegen hätte es nicht nurder Zustimmung der Mehrheit, sondern tatsächlich aller Eigentümerbedurft.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenReferat PresseTel.: 030 20225-5398Fax: 030 20225-5395Email: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell