Rechtsstreit zwischen nordwestdeutschen Verlagen und Radio Bremen vor der Erledigung

Bremen (ots) - Die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen viernordwestdeutschen Zeitungsverlagen und Radio Bremen über dieAuslegung von rundfunkstaatsvertraglichen Regelungen steht vor derErledigung. In der Sache ging es um die Frage der Presseähnlichkeitder nicht sendungsbezogenen Onlineangebote und um den Vorwurf derVerleger, Radio Bremen würde in unzulässiger Weise flächendeckendlokal berichten.Der Sender hat - ohne den Standpunkt der Verleger anzuerkennen -hinsichtlich der Presseähnlichkeit eine Unterlassungserklärungabgegeben. Diese gilt ab dem 1. Januar 2018 und bezieht sich alleinauf die Onlineseiten von Radio Bremen vom 16. Januar 2017, gegen dieKlage erhoben worden war. Die Abgabe einer solchen Erklärung ist ausSicht von Radio Bremen ohne weiteres möglich, da diestreitgegenständlichen Seiten nicht mehr verbreitet werden und durchdas überarbeitete Onlineangebot von "buten un binnen.de" seit AnfangJuni 2017 erheblich weiterentwickelt wurden. Da dort derSendungsbezug konsequent ausgewiesen wird, ist der Vorwurf dernicht-sendungsbezogenen Presseähnlichkeit ausgeräumt.Das Landgericht Bremen hat im Rahmen der heutigen Verhandlung imÜbrigen seine Zweifel erkennen lassen, ob die von den Klägernvorgelegten umfangreichen Unterlagen überhaupt das Gesamtangebot derangeblich nicht-sendungsbezogenen Inhalte der Beklagten wiedergeben.Radio Bremen hatte argumentiert, zur Beurteilung der Frage, ob einAngebot überwiegend presseähnlich sei, müsse das Gesamtangebotbewertet werden. Die Verlage hatten dem Gericht nur eine Auswahl vonausgedruckten Onlineseiten vorgelegt.Den weiteren Vorwurf der Kläger, dass Radio Bremen in unzulässigerWeise flächendeckend lokal berichten würde, hat das Gericht nichterkennen können.Es liegt jetzt an den nordwestdeutschen Zeitungsverlagen, auf derBasis der Unterlassungserklärung den Rechtsstreit für erledigt zuerklären.Jan Metzger: "Die Klage der Verlage ist, wie zu erwarten war, insLeere gelaufen, weil sie gegen etwas anging, dass es so gar nichtmehr gibt. Radio Bremen hält sich selbstverständlich an geltendesRecht - und wird auf dieser Basis auch in Zukunft mit "buten unbinnen.de" online verlässlich und gut informieren!"