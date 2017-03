Rechtsstreit um Rolle von Grünenthal, Conterganstiftung und Bundesfamilienministerium ohne Vergleich

Köln (ots) - In der Auseinandersetzung vor dem Landgericht Bonnzwischen dem contergangeschädigten Kläger Andreas Meyer und demBeklagten RA Karl Schucht haben die Parteien sich nicht geeinigt.Das Landgericht Bonn schlug in der Gerichtsverhandlung am15.2.2017 einen Vergleich zwischen den Parteien vor.Voraussichtlich wird das Gericht am 29.5.2017 eine Entscheidungfällen.Materialien zu den Hintergründen der Auseinandersetzung finden Siehier:www.gruenenthal-opfer.de/Gerichtstermin_Meyer_g_Schucht_15_2_2017www.gruenenthal-opfer.de/Pressemit_Gerichtverhand_15_02_2017http://ots.de/XzhbdPressekontakt:BCG - Bund Contergangeschädigter und Grünenthalopfer e.V.c/o Herr Andreas Meyer (1. Vorsitzender)Dohmengasse 7 , 50829 KölnEmail: bcg-brd-dachverband@gmx.deWebseite: www.gruenenthal-opfer.deMobil: 0172 / 2905974Original-Content von: BCG - Bund Contergangesch?digter und Gr?nenthalopfer e.V., übermittelt durch news aktuell