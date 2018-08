Rechtsstreit um Mitarbeiter-Bespitzelung geht in nächste Runde

ERFURT (dpa-AFX) - Nach einer mehrtägigen Beschattung durch Privatdetektive im Auftrag seines Arbeitgebers hat ein Mann das Unternehmen auf Entschädigung verklagt.



Er sah in der Bespitzelung einen unzulässigen Eingriff in seine Privatsphäre, wie es in einer Mitteilung des Thüringer Landesarbeitsgerichts hieß.

Vor dem Arbeitsgericht Erfurt hatte er mit der Klage Erfolg: Ihm wurden 1500 Euro Entschädigung zugesprochen. Gegen das Urteil ging das Logistik-Unternehmen aus dem Raum Erfurt in Berufung, so dass sich nun am Mittwoch (11.00 Uhr) das Landesarbeitsgericht mit dem Fall befassen wird.

Die Ermittler sollen dem Mann mehrere Tage lang von morgens bis abends auf den Fersen gewesen sein, ihn zum Teil verfolgt und Fotos von ihm in seinem Zuhause gemacht haben. Der Arbeitgeber hatte die Detektive 2016 beauftragt, weil er Zweifel an einer längeren Krankschreibung des Mitarbeiters hatte und den Verdacht hegte, dieser könne die Zeit für private Umbauarbeiten an seinem Haus nutzen, wie eine Gerichtssprecherin sagte./maf/DP/stk