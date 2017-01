Rechtsstreit beendet: Fresenius Medical Care erhält Vergütungsnachzahlung in USA

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) erhält eine Nachzahlung für die Behandlung von US-Kriegsveteranen. Die Zahlung an die US-Tochter von FMC werde den Umsatz im laufenden Jahr um rund 100 Millionen Euro erhöhen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Bad Homburg mit.



Der auf die Anteilseigner von FMC entfallende Gewinn wird dadurch voraussichtlich um 45 bis 50 Millionen Euro steigen. Die Zahlung ist Resultat der gütlichen Einigung in einem Rechtsstreit, den FMC seit 2014 mit dem US-Kriegsveteranen- und Justizministerium führte. Es geht um Behandlungen im Zeitraum von 2009 bis 2011./men/ees/stb