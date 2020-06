Rechtsschutzversicherer verzeichnen Anrufer-Rekord in Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Während der Corona-Krise sind die Anrufe bei Rechtsschutzversicherern in rekordverdächtige Höhen geschnellt.



"Noch nie haben sich so viele Kunden innerhalb kürzester Zeit bei Rechtsfragen an ihren Rechtsschutzversicherer gewandt, wie in den Wochen der Corona-Krise", teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag mit. Während der strengen Beschränkungen zwischen Mitte März und Anfang April hätten die Experten über 35 000 Beratungen am Telefon durchgeführt - ein Rekord.

Besonders oft erkundigten sich die Anrufer zum Vertrags- und Arbeitsrecht. Darunter fielen etwa Fragen zu Kurzarbeit und Kündigung. Im Bereich Reiserecht wurde meist nach Stornierungen gefragt. Monatlich verzeichnen die Telefonberatungen normalerweise im Schnitt 115 000 Anrufe. Im März klingelte bei den Beratern jedoch rund 150 000 Mal das Telefon. Das waren gut ein Drittel mehr Anrufe als noch im Vormonat Februar. Deshalb rechnet der GDV als Dachorganisation der privaten Versicherer in Deutschland auch mit einer "deutlichen Zunahme von Rechtsschutzfällen"./jon/DP/fba