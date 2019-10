Rechtsrock in Deutschland: ZDFinfo-Doku über das Netzwerk der Neo-Nazis (FOTO)

Mainz (ots) -Die Anzahl rechtsextremer Konzerte und Festivals in Deutschland steigt stetig -vor allem in Mitteldeutschland. Allein im Jahr 2018 gab es rund 320Musikveranstaltungen der rechten Szene. Die Dokumentation "Rechtsrock inDeutschland - Das Netzwerk der Neo-Nazis" gibt Einblicke in die Szene - erstmalszu sehen am Samstag, 2. November 2019, 20.15 Uhr, in ZDFinfo.Neonazis nutzen Rechtsrock-Veranstaltungen nicht nur zur massenhaftenVerbreitung ihrer Ideologie, sondern auch als lukrative Einnahmequelle. DieDokumentation analysiert die Netzwerke und nimmt die Labels und Produzenten inden Blick.2017 hatte das bisher größte Rechtsrock-Festival im thüringischen Themar fürbundesweite Schlagzeilen gesorgt: 6000 Neo-Nazis feierten damals ungestört beim"Rock gegen Überfremdung". Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 35.000Menschen große Rechtsrock-Veranstaltungen in Deutschland.Stephan Kramer, seit Ende 2015 Präsident des Amtes für Verfassungsschutz inThüringen, sagt in der ZDFinfo-Dokumentation: "Tatsache ist, dass wir es miteiner bundesweit agierenden, auch international vernetzen rechtsextremistischenSzene zu tun haben. Insbesondere sehen wir das an der Entwicklung derRechtsrock-Konzerte." Deren Organisation und Durchführung hat sich nach KramersBeobachtung "sehr stark professionalisiert".Wurde bei den großen Festivals der Szene, dem "Schild und Schwert"-Festival imsächsischen Ostritz, dem "Eichsfeld-Tag" im thüringischen Leinefelde und den"Tagen der nationalen Bewegung" in Themar, zu lange weggesehen und weggehört,wenn verfassungsfeindliche Propaganda verbreitet wurde? Muss der Rechtsstaatsolche Veranstaltungen aushalten oder wurden die Instrumente des Rechtsstaatesnicht ausreichend genutzt? Auch diesen Fragen geht die Dokumentation nach.ZDFinfo sendet "Rechtsrock in Deutschland - Das Netzwerk der Neo-Nazis" erneutam Donnerstag, 7. November 2019, 15.45 Uhr, und am Donnerstag, 5. Dezember 2019,18.00 Uhr. Die Erstausstrahlung am Samstag, 2. November 2019, erfolgt im Rahmeneines ZDFinfo-Schwerpunkts mit zehn Dokumentationen, die von 17.15 Uhr bis nachMitternacht über verschiedene Aspekte des Rechtsextremismus in Deutschlandinformieren.Die zehn Dokumentationen in der Übersicht:17.15 Uhr: Die gezielte Manipulation - Fake-News-Macher im Netz17.45 Uhr: Staatsfeinde in Uniform18.15 Uhr: Völkische Siedler - Schattenwelten auf dem Land19.00 Uhr: Störfall AfD - Das Netzwerk der Rechten19.45 Uhr: Chemnitz - Eine Stadt zwischen Trauer und Hass20.15 Uhr: Rechtsrock in Deutschland - Das Netzwerk der Neo-Nazis21.00 Uhr: ZDF-History: Die Blutspur - Rechter Terror in Deutschland21.45 Uhr: Die Welt der Reichsbürger - Träumer, Aufsteiger,Extremisten22.30 Uhr: Die Arier24.00 Uhr: Auf der Spur des rechten Terrors - Die sieben Geheimnissedes NSUFür akkreditierte Journalisten steht "Rechtsrock in Deutschland - Das Netzwerkder Neo-Nazis" im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/rechtsrockhttps://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell