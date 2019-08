Rechtskräftiges Schadensersatzurteil gegen Audi im Abgasskandal

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

--------------------------------------------------------------Schadensersatz fordernhttp://ots.de/xcVfbw--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Die Kanzlei HAHN Rechtsanwälte hat eines derersten rechtskräftigen Urteile gegen Audi im Abgasskandal erreicht.Nachdem Audi und VW gegen das Urteil am Landgericht Hamburg zunächstBerufung eingelegt hatten, zogen sie diese nun zurück, so dass dasUrteil rechtskräftig wurde.Es ging in diesem Fall um einen Audi A4, den der Käufer im Oktober2014 für 25.000 Euro erworben hatte. Im Zuge des Abgasskandals und dain dem Auto der Motor EA 189 verbaut war, von dem bekannt ist, dasser über eine illegale Abschalteinrichtung verfügt, verklagte derKunde sowohl VW als auch die Tochtergesellschaft Audi aufSchadensersatz. Das Landgericht Hamburg gab ihm Recht und verurteiltesowohl VW als auch Audi ("die Beklagten als Gesamtschuldner") aufSchadensersatz. Dieser beläuft sich auf knapp 16.000 Euro nebstZinsen, da der Audi Besitzer sich einen Nutzungswertersatz anrechnenlassen musste. Da das Gericht von einer möglichen Gesamtlaufleistungvon 300.000 Kilometern ausging, befand sich dieser jedoch im eherniedrigen Bereich.Sowohl Audi als auch VW legten Berufung ein, woraufhin der Klägermit Hilfe von HAHN Rechtsanwälte Anschlussberufung einlegte. Wohl ausAngst vor einem zu negativen Urteil vor dem Oberlandesgericht zogenbeide Autohersteller ihre Berufung zurück, so dass das Urteil nunrechtskräftig ist.Es ist damit eines der ersten rechtskräftigen Urteile gegen Audi.Dabei wirft das Gericht nicht nur VW eine sittenwidrige vorsätzlicheTäuschung vor, sondern auch Audi. Audi habe die bewusst eingebauteAbschalteinrichtung gegenüber dem Kläger geheim gehalten. VW wirddabei vorgeworfen, einen manipulierten Motor in Verkehr gebracht zuhaben, während Audi das mit diesem Motor ausgerüstete Fahrzeug inVerkehr gebracht habe. Beides sei sittenwidrig, so das Gericht. Esgeht dabei davon aus, dass der Vorstand von Audi von der illegalenSoftware wusste.Nachdem im Juni 2019 bekannt wurde, dass Audi viel tiefer in denAbgasskandal verstrickt ist, als es bisher glauben machen wollte,steigen somit auch die Chancen für betrogene Audi Fahrer,Schadensersatz zu erhalten - wie dieses Urteil zeigt.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell