Rechtsgutachten zum Koalitionsvertrag: Die selektive Beibehaltung des Soli ist verfassungswidrig

Berlin (ots) - Im aktuellen Koalitionsvertrag haben Union und SPDvereinbart, den Solidaritätszuschlag im Jahr 2021 nur für einen Teilder Steuerzahler abzuschaffen. Ab einem zu versteuerndenJahreseinkommen von schätzungsweise 61.000 Euro soll der "Soli"dagegen weiterhin erhoben werden. Wann die verbleibendenSteuerpflichtigen von der Ergänzungsabgabe entlastet werden sollen,haben die Regierungsfraktionen bisher nicht angekündigt.Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hält den Plander Bundesregierung, den Solidaritätszuschlag ab 2021 nur teilweiseabzuschaffen, für verspätet, ungerecht und falsch. Der Direktor desInstituts für Finanz- und Steuerrecht der Universität Heidelberg,Prof. Dr. Hanno Kube, hält das im Koalitionsvertrag vereinbarteVorgehen sogar für verfassungswidrig. In einem Rechtsgutachten fürdie INSM hat Kube im Koalitionsvertrag gleich mehrere Punktegefunden, die nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind.Bereits die Tatsache, dass die Entlastung erst für 2021 geplantist, sieht Kube kritisch, weil die Abschaffung des "Soli" bereits abdem Auslaufen des Solidarpakts II Ende 2019 verfassungsrechtlichgeboten sei. Darüber hinaus hält Kube die einkommensabhängiggestaffelte Entlastung vom Solidaritätszuschlag fürverfassungswidrig, da der "Soli" als Ergänzungsabgabe nur durch einenbesonderen Mittelbedarf des Bundes zu rechtfertigen sei - und nichtals Umverteilungsinstrument genutzt werden dürfe. Für Umverteilungsei der Einkommensteuertarif da. Zusammenfassend stellt Kube daherfest: "In der Gesamtschau muss der Solidaritätszuschlag ausverfassungsrechtlichen Gründen zum Beginn des Jahres 2020 abgeschafftoder ab diesem Zeitpunkt zügig und für alle Steuerpflichtigengleichmäßig abgeschmolzen werden. Die sozial gestaffelte Entlastungvom Solidaritätszuschlag ist verfassungswidrig. Soweit ein stärkerersozialer Ausgleich über das Steuerrecht erreicht werden soll, ist aufdie verfassungsgemäßen Instrumente zur Herstellung dieses Ausgleichszu verweisen, an erster Stelle auf den allgemeinenEinkommensteuertarif."Der Geschäftsführer der INSM, Hubertus Pellengahr, fordert dieBundesregierung daher zum Umsteuern auf. "Die Steuerzahler haben imLauf der Jahre deutlich über 300 Milliarden Euro 'Soli' gezahlt. DasProjekt "Wiedervereinigung" ist nach dreißig Jahren zum Glück ausfinanzieller Sicht abgeschlossen. Darin sind sich auch dieBundesländer in Ost und West einig, weshalb sie den Solidarpakt 2019ersatzlos auslaufen lassen. Die aktuellen und künftigen Überschüsseim Bundeshaushalt machen es der Bundesregierung möglich, den 'Soli'ab 2020 ersatzlos abzuschaffen und alle Steuerzahler gleichermaßen zuentlasten. Das Versprechen, den 'Soli' nur so lange zu erheben, wieer zur Finanzierung der Wiedervereinigung gebraucht wird, muss dieBundesregierung einhalten - und die Verfassung sowieso", meintPellengahr.Das vollständige Rechtsgutachten finden Sie unter www.insm.de.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;hennet@insm.deDie Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein überparteilichesBündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie wirbt für dieGrundsätze der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland und gibtAnstöße für eine moderne marktwirtschaftliche Politik. Die INSM wirdvon den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industriefinanziert.Original-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuell