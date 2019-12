Rechtsgutachten «Landeskompetenzen für Maßnahmen der Mietpreisregulierung» in Berlin vorgestellt (FOTO)

Berlin (ots) - Gutachter: Prof. Dr. Andreas Fischer-Lescano, LL.M. (EUI),Andreas Gutmann, Prof. Dr. Christoph U. Schmid, Ph.D. (EUI), alle Zentrum fürEuropäische Rechtspolitik (ZERP), Universität BremenSeit die rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin angekündigt hat, mit demsogenannten Mietendeckel die Mieten der Bundeshauptstadt zu begrenzen, ist einerege Debatte über seine Rechtmäßigkeit entfacht. «Für die einen ist es einSchutz vor explodierenden Mieten, für die anderen ist es die Rückkehr in denStaatssozialismus...», beschrieb beispielsweise der Deutschlandfunk am 22.Oktober 2019 die Kontroverse.Einen Beitrag zur juristischen Klärung leistet das jetzt vorliegendeRechtsgutachten, das die Rosa-Luxemburg-Stiftung beiFischer-Lescano/Gutmann/Schmid in Auftrag gegeben hat. Es kommt zu dem Ergebnis,dass landesrechtliche Maßnahmen zulässig seien, vorausgesetzt ihr Ansatz seimietverwaltungsrechtlich und diene der öffentlich-rechtlichen Regulierung. Damitseien beispielsweise ein Mietpreismoratorium, eine Mietpreisobergrenze und eineMöglichkeit der Mietpreisabsenkung statthaft. Gleichzeitig widerspricht es eineminternen Papier des Bundesinnenministeriums, das in der vergangenen Woche medialVerbreitung fand.Knackpunkt der juristischen Auseinandersetzung ist die Frage nach den Bundes-und Landeskompetenzen und deren gegenseitiger Begrenzung. Entsprechend dem Gebotwechselseitiger Rücksichtnahme begrenzt auf der einen Seite die Bundeskompetenzfür die privatrechtsregulierende Gestaltung des Mietrechts öffentlich-rechtlicheLandeskompetenzen hinsichtlich der Preispolitik auf dem Wohnungsmarkt. Auf deranderen Seite begrenzen die landespolitischen Kompetenzen den Gestaltungsraumdes Bundes.Fischer-Lescano/Gutmann/Schmid kommen zu dem Ergebnis, dass es eine sogenannteSperrwirkung durch den Bund nicht gibt. Vielmehr seien Bund und Länder dazuverpflichtet, die jeweils gewählte Regelungsform (privatrechtlich durch denBund, öffentlich-rechtlich durch die Länder) zu respektieren und inhaltlich diegegenseitige Selbstbegrenzungspflicht zu beachten.Mietverwaltungsrechtliche Maßnahmen des Landes im Sinne eineröffentlich-rechtlichen Regulierung seien daher zulässig. EineVorrangentscheidung zwischen Bundes- und Landesregel müsse nur dann getroffenwerden, wenn das Land bundesgesetzlich ausgeschlossene oder gegenläufigeLenkungswirkungen oder Handlungsmittel vorschreibt, was hier nicht der Fall sei.Selbst wenn oben genannte Folgerung in Zweifel stünde, hätte dielandesrechtliche Maßnahme als spezielles Gesetz (lex specialis) zur Regulierungdes «Wohnungswesens» als «selbständige Sondermaterie» Vorrang vor derallgemeinen Bundeskompetenz zur Regelung des «Bürgerlichen Rechts» (lexgeneralis).Für den vom Senat am 26. November 2019 beschlossenen Gesetzentwurf zurMietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (E-MietenWoG Bln) bedeutet dies:Sowohl ein Mietpreismoratorium, als auch eine Mietpreisobergrenzebeziehungsweise eine Mietpreisabsenkung, sind weder vom Bundesrechtausgeschlossen noch diesem gegenläufig. Der Landesgesetzgeber hatdementsprechend die Kompetenz, entsprechende Vorschriften einzuführen.Von der derzeitigen politischen und juristischen Debatte ist nicht nur Berlinbetroffen, wenn auch aufgrund des rot-rot-grünen Gesetzesvorhabens hier dasThema aktuell große Aufmerksamkeit erfährt. Auch in Hamburg wird gegenwärtigüber die Einführung eines Mietendeckels diskutiert. Die Frage dergesetzgeberischen Zuständigkeit und der Reichweite öffentlich-rechtlicherMietpreisregelungen ist deshalb letztlich für alle Bundesländer mit Gebieten mitangespanntem Wohnungsmarkt bedeutsam, da zukünftig auch für sie Maßnahmen zurMietpreisregulierung in Betracht kommen könnten. Das vollständige Gutachtenfinden Sie hier www.rosalux.de/publikation/id/41344.Pressekontakt:Jannine HamiltonPresse / Rosa-Luxemburg-StiftungE-Mail: presse@rosalux.deTel.: 030 44310-479Mobil: 0173-609 6103Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/128021/4463025OTS: Rosa-Luxemburg-StiftungOriginal-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuell