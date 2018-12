Rechtsgutachten: Brüsseler Designvorschrift für Getränkeverpackungen verstößt gegen EU-Recht / Existenz von KMU durch EU-Richtlinienvorschlag zu Einwegplastik gefährdet (FOTO)

Bonn (ots) -Die Brüsseler Pläne zur Einführung einer Designvorschrift für festmit Getränkeverpackungen verbundene Verschlüsse verstoßen gegenEU-Recht. Dies hat ein aktuelles Rechtsgutachten ergeben, das vomVerband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) in Auftrag gegeben wurde. "Inverschiedenen EU-Mitgliedstaaten wie Deutschland oder Dänemark wirddas von der EU angestrebte Ziel, 90 Prozent der Einwegplastikflaschenzu sammeln, heute bereits erfüllt", erklärt Udo Kremer,Geschäftsführer des VDM. "Mit den von den EU-Institutionen verfolgtenZielen, die Vermüllung durch Plastikflaschen zu vermeiden, stimmenwir vollkommen überein, aber eine verpflichtende Designvorgabe fürfest verbundene Verschlüsse - zusätzlich zur Festlegung vonSammelquoten - würde eine riesige, unnötige Belastung für zahlreichekleine und mittlere Getränkeabfüllbetriebe in ganz Europa bedeuten.Deshalb stellt eine solche Designvorgabe eine klare Verletzunggrundlegender EU-Rechtsprinzipien dar", unterstreicht Kremer.Das vom VDM beauftragte Rechtsgutachten offenbart schwerwiegenderechtliche Probleme im Zusammenhang mit der imEU-Richtlinienvorschlag zu Einwegplastik enthaltenen Vorschrift. Nachdem Rechtsgutachten verstößt die Einführung einer Designvorgabe fürfest mit Getränkeverpackungen verbundene Verschlüsse nicht nur gegendas Subsidiaritätsprinzip der EU, sondern auch gegen den Grundsatzder Verhältnismäßigkeit und das Grundrecht der unternehmerischenFreiheit. Tatsächlich werden einer repräsentativenStichprobenuntersuchung zufolge, die aktuell in Deutschlanddurchgeführt wurde, 96,6 Prozent der zurücklaufendenEinwegplastikflaschen bereits mit Verschlüssen zurückgegeben.In einer von PricewaterhouseCoopers für die European soft drinksindustry (UNESDA) und die European Federation of Bottled Waters(EFBW) durchgeführten Studie wurden die beträchtlichen ökologischenund ökonomischen Kosten für die Umsetzung der von der EuropäischenKommission vorgeschlagenen verpflichtenden Designvorgabe fürGetränkeverpackungen herausgestellt. Allein in der deutschenMineralbrunnenbranche wären mehr als 200 überwiegend von kleinen undmittleren Unternehmen (KMU) betriebene Abfülllinien fürEinwegplastikflaschen betroffen. "Eine verpflichtende Designvorgabefür Verschlüsse würde nicht nur die Existenz vieler KMU gefährden,sondern auch zu einer enormen Fehlallokation von Ressourcen in ganzEuropa führen, während gleichzeitig massive Investitionen zum Aufbauwirksamer Pfand- oder anderer Rücknahmesysteme benötigt werden",betont Kremer.Der Verband Deutscher Mineralbrunnen vertritt die politischen undwirtschaftlichen Interessen der Mineralbrunnenbranche. Die zu einemgroßen Teil mittelständisch geprägten deutschen Mineralbrunnen füllenüber 500 verschiedene Mineral- und 34 Heilwässer sowie zahlreicheMineralbrunnen-Erfrischungsgetränke ab. Mit rund 12.500 Arbeitnehmernsind sie wichtige Arbeitgeber der Ernährungsindustrie.Pressekontakt:Verband Deutscher Mineralbrunnen e. V.Wibke SpießbachReferentin Marketing und KommunikationTel.: +49 228 95990-21E-Mail: spiessbach@vdm-bonn.deOriginal-Content von: Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM), übermittelt durch news aktuell