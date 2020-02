Berlin (ots) - Die Zahl der rechtsextremistischen Gewalttaten ist in Berlin imvergangenen Jahr um 20 Prozent angestiegen. Das sagte Berlins InnensenatorAndreas Geisel (SPD) in einem Interview mit dem "Tagesspiegel am Sonntag".Insgesamt sei die Zahl der Straftaten im Bereich der rechtsmotiviertenpolitischen Kriminalität um acht Prozent gestiegen. Geisel bezeichnete denAnstieg der Gewalttaten als "besonders beunruhigend".2019 wurden in Berlin 1932 rechtsmotivierte Straftaten angezeigt, 2018 waren es1789. Die Zahl der Gewalttaten stieg von 128 auf 153 Fälle. "Das istbemerkenswert hoch", sagte Geisel. Die Aufklärungsquote liege im Bereich derrechtsmotivierten Kriminalität bei 37,7 Prozent - 1,7 Prozent mehr als noch2018. Durch das Erstarken des Rechtspopulismus würden Demokratie und Rechtsstaatangegriffen, sagte Geisel dem "Tagesspiegel". "Die AfD legt mit ihremRechtspopulismus und mit ihrer Hetze den Nährboden für diese Taten."Rechtsextremisten fühlten sich ermutigt, den Worten nun Taten folgen zu lassen.Einen Anlass, Gesetze zu verschärfen sieht Berlins Innensenator nach demrechtsextremistischen Anschlag im hessischen Hanau nicht: "Das ist immer schnellgesagt. Jetzt verschärfen wir mal die Gesetze, ohne dass wir wirklich wissen, obdie Verschärfung von solchen Gesetzen dazu geführt hätte, Täter aufzuspüren",sagte Geisel. Stattdessen wolle er die Polizei weiter umstrukturieren. DerStaatsschutz soll im Bereich Rechtsextremismus besser aufgestellt werden. Erwill in der zuständigen Abteilung mehr Beamte und eine bessere technischeAusstattung. Insgesamt hält Geisel die Sicherheitsbehörden aber für "sehr gutaufgestellt". Hundertprozentige Sicherheit könne jedoch niemand versprechen.https://www.tagesspiegel.de/berlin/innensenator-geisel-gibt-der-afd-eine-mitschuld-rechtsextremistische-gewalt-steigt-in-berlin-um-20-prozent/25572912.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4527223OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell