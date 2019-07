Mainz (ots) - Bei "dunja hayali" geht es am Mittwoch, 10. Juli 2019, 22.45 Uhrim ZDF, um die Themen "rechtsextreme Gefahr" und "Zivilcourage".Wie tritt die Neonazi-Szene nach dem Mord an dem Kasseler RegierungspräsidentenWalter Lübcke auf? Dunja Hayali war am zurückliegenden Wochenende imthüringischen Themar bei einem der größten Rechtsrockfestivals Europas. Dort hatsie mit Teilnehmern, Gegendemonstranten und der Polizei gesprochen.Die neuen Zahlen des Bundesamtes für Verfassungsschutz belegen: Die Bedrohungdurch rechtsextreme Gewalt in Deutschland ist real. Wurde die Gefahr in derVergangenheit unterschätzt? Welche Versäumnisse gab es bei denSicherheitsbehörden? Darüber diskutieren unter anderen BKA-Chef Holger Münch undStrafverteidiger Mehmet Daimagüler, der Opferfamilien beim NSU-Prozess vertratund der Anwalt mehrerer Kommunalpolitiker ist.Das zweite Thema in der Sendung: Zivilcourage. Jeder kann in Lebensgefahrgeraten oder Opfer von Gewalt werden. In einer solchen Situation ist man daraufangewiesen, dass andere nicht gleichgültig reagieren, nicht wegschauen, sonderndazwischen gehen und helfen. Menschen, die den Mut hatten einzugreifen, unddamit Zivilcourage zeigten, sind bei Dunja Hayali zu Gast - unter anderen dieSchauspielerin Esther Schweins, die im Februar auf Mallorca einen Mann vor demErtrinken gerettet hat.Die nächste Ausgabe von "dunja hayali" ist am Mittwoch, 7. August 2019, 22.45Uhr, im ZDF zu sehen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, undüber https://presseportal.zdf.de/presse/hayaliPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/dunja-hayali-1/"dunja hayali" in der ZDFmediathek: https://dunjahayali.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell