Rechtsextremismus - Viele Migranten haben Angst

Straubing (ots) - Unerträglich ist, wenn rechte Gewalt - auch am Donnerstag vonder AfD im Bundestag - relativiert wird. Es gibt einen gesellschaftlichenBodensatz alter und neuer Nazis oder von Zornigen, die meinen, sie kämen zukurz, und von denen einige vor Gewalt und Drohungen nicht zurückschrecken. Wasdazu führt, dass sich Menschen oft nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen undfür Demokratie und Toleranz in die Bresche zu springen. Und dazu, dass vieleMigranten, selbst wenn sie seit etlichen Jahren in Deutschland leben oder hiergeboren und aufgewachsen sind, Angst haben.