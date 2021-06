Rechtsanwaltskammer erteilt Daimler-Beschwerde gegen VON RUEDEN eine Absage

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Berlin (ots) - Die Rechtsanwaltskammer (RAK) Hamm erklärt nach einer Vorstandssitzung, dass die Internetwerbung von Verbraucherrechtskanzleien - wie VON RUEDEN - im Abgasskandal nicht gegen berufsrechtliche Vorschriften verstoße.Bei der RAK wurde Beschwerde gegen die Werbung der Kanzlei VON RUEDEN im Dieselskandal eingelegt. Die Beschwerde kam vom Rechtsanwalt einer Wirtschaftskanzlei, die die Daimler AG im Dieselskandal vertritt. Bereits im Frühjahr 2020 hatte Daimler als einer der Autohersteller im Abgasskandal (https://www.rueden.de/abgasskandal/) die Werbemaßnahmen der Klägerkanzleien attackiert. Die RAK Hamm stellt nun klar, dass die Internetwerbung weder gegen die Vorschriften der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) noch der Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA) verstößt."Die gut begründete Entscheidung der RAK Hamm zeigt, dass Wirtschaftsanwälte und Autohersteller vergeblich gegen Informationen und Werbung für Verbraucher im Abgasskandal wettern. Die Versuche der Industrie, den Dieselskandal klein zu halten, werden zunehmend verzweifelter", sagt Johannes von Rüden, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei VON RUEDEN.Rechtsanwälte und Kanzleien unterliegen besonderen Auflagen für Werbung, um das Vertrauen in diesen Berufsstand nicht durch Falschaussagen und reißerische Werbung zu gefährden. Diese Gefahr gehe laut RAK nicht von der Werbung der Kanzlei VON RUEDEN aus. Die Informationen und Werbemaßnahmen seien vielmehr von der Meinungs- und Berufsfreiheit des Anwalts laut Artikel 5 und 12 Grundgesetz geschützt und damit legitim. Mündige Bürger seien zudem in der Lage, Kanzleiwerbung für sich einzuordnen.Die Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN hat sich auf den Abgasskandal spezialisiert und vertritt bundesweit über 14.000 Mandaten gegen die Autohersteller. Sie konnte bereits mehr als 500 Urteile (https://www.rueden.de/urteile/) vor deutschen Land- und Oberlandesgerichten sowie Entscheidungen vor dem Bundesgerichtshof bewirken. Die Kanzlei mit Hauptsitz in Berlin wird von Finanztip im Abgasskandal empfohlen.Pressekontakt:VON RUEDEN - Partnerschaft von RechtsanwältenJohannes von RüdenLeipziger Platz 910117 Berlin030 / 200 590 770info@rueden.dehttps://www.rueden.de/https://www.rueden.de/lp/abgasskandal/kostenlose-erstberatungOriginal-Content von: VON RUEDEN, übermittelt durch news aktuell