Rechtsanwalt und Notar Dr. Lars Heinemann wechselt mit seinem Team zur Kieler Kanzlei REIMER

Hamburg (ots) - Der Kieler Rechtsanwalt und Notar Dr. Lars Heinemann (43) wechselt mit seinem fünfköpfigen Team als Partner von der Kanzlei Gabriel Rechtsanwälte zum Kieler Büro der Kanzlei REIMER. Dort unterstützt er im Bereich des Handels- und Gesellschaftsrechts und des gewerblichen Rechtsschutzes den Beratungszweig von REIMER und wird zudem das Notariat personell maßgeblich verstärken."Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Heinemann einen so versierten und sympathischen Fachmann gewinnen konnten", sagt der REIMER-Partner und Notar Reinhold Schmid-Sperber. "Speziell unser Notariat ist in den vergangenen Jahren stark expandiert. Dank der personellen Verstärkung können wir unserem eigenen hohen Anspruch an eine qualifizierte und zügige Bearbeitung weiter gerecht werden", so Schmid-Sperber."REIMER sowie der Notar Herr Schmid-Sperber und Notar a.D. Hans-Eckhard Wittstock besitzen über Kiel hinaus einen hervorragenden Ruf. Und durch die Größe der Kanzlei und ihrem Schwerpunkt im Wirtschaftsrecht rechne ich mit interessanten Mandaten", freut sich Lars Heinemann auf die neue Aufgabe.Dr. Lars Heinemann hatte sich 2008 der von Prof. Dr. Ulrich Gabriel gegründeten Kieler Wirtschaftskanzlei Gabriel Rechtsanwälte angeschlossen, wo er 2010 zum Partner ernannt wurde. Seit 2017 ist Dr. Heinemann auch als Notar in Kiel tätig.ZU REIMER: Wir sind eine auf Sanierungsberatung, Restrukturierungsberatung und Insolvenzverwaltung spezialisierte Kanzlei mit mehr als 90 Experten für Restrukturierungsrecht, Insolvenzrecht, Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht sowie Betriebswirtschaftslehre und Steuern. Unser Beratungsspektrum wird durch ein renommiertes Notariat ergänzt. Die Partnergesellschaft zählt mit elf Insolvenzverwaltern und mehr als 20 Rechtsanwälten an den Standorten Hamburg, Kiel, Lübeck, Flensburg, Rostock, Hannover Frankfurt und Mannheim zu den größten und versiertesten deutschen Kanzleien für Sanierungen und Insolvenzrecht.